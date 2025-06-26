شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهاردة.. انتقال محطة أبحاث ناسا إلى قاعدة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

هل تعلم إنه في 26 يونيو من عام 1954، نقلت اللجنة الاستشارية الوطنية للملاحة الجوية، التي كانت في الأساس وكالة ناسا قبل عام 1958، مقرها الرئيسي إلى منشأة جديدة كليًا في قاعدة إدواردز الجوية في كاليفورنيا.



تغيير مقر ناسا

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، انتقل أكثر من 200 موظف إلى ما أُطلق عليه اسم "محطة الطيران عالية السرعة"، وقبل هذا الانتقال الكبير، كانوا محصورين داخل مقر صغير في قاعدة إدواردز الجنوبية.

فيما وفر الموقع الجديد منشأة بحثية تعمل بكامل طاقتها، حيث أُجريت العديد من اختبارات الصواريخ المبكرة، كما ضم برنامج X-1 الذي طور أولى الطائرات النفاثة الأسرع من الصوت.