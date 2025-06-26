انت الان تتابع خبر ثورة تقنية في واتساب.. الذكاء الاصطناعي سيلخص المحادثات الطويلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتُعد الميزة الجديدة خطوة تعكس تصاعد دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في التطبيقات اليومية.

الميزة، التي تُفعّل بشكل اختياري، تعتمد على تقنية "meta ai" التي سبق أن أعلنت عنها الشركة في أبريل/نيسان الماضي، وتُستخدم لتلخيص محتوى الدردشات الطويلة التي لم يتم الاطلاع عليها.

وبحسب ما ذكره موقع techcrunch المتخصص في التكنولوجيا، فإن هذه الميزة ستكون مرئية لصاحب الحساب فقط، دون أن تظهر لبقية أطراف المحادثة.

ولضمان الحفاظ على خصوصية المستخدمين، أوضحت "ميتا" في منشور عبر مدونتها أن تلخيص الرسائل يتم عبر ما أطلقت عليه اسم "المعالجة الخاصة"، وهي تقنية تتيح للذكاء الاصطناعي تكوين ردود أو ملخصات دون أن تطلع "ميتا" أو "واتساب" فعليًا على محتوى الرسائل أو الملخصات الناتجة عنها.

كما أكدت الشركة أن الملخصات تظل محمية، ولن يتمكن أي شخص آخر داخل المحادثة من معرفة أنك استخدمت هذه الميزة.

ورغم أن الميزة لا تعمل بشكل تلقائي، يظهر رمز صغير داخل التطبيق يشير إلى توفرها للمستخدم، ما يمنحه الخيار في تفعيلها أو عدمه.

وبدأت "ميتا" بإطلاق هذه الوظيفة الجديدة أولًا في الولايات المتحدة، مع دعم مبدئي للغة الإنجليزية، على أن يتم توسيع نطاق توفرها لتشمل مزيدًا من الدول واللغات خلال الفترة المقبلة.

وكان بإمكان مستخدمي "واتساب" سابقًا التفاعل مع "Meta AI" داخل المحادثات، عبر طرح أسئلة عامة أو استخدام علامات معينة لتوضيح سياق الردود الآلية.

لكن على الرغم من هذا التفاعل، لم تكن أدوات الذكاء الاصطناعي قادرة على قراءة محتوى الرسائل بشكل مباشر.

ومع التحديث الجديد، بات من الممكن لتطبيق "واتساب" وفق ما ذكرته "ميتا" الوصول إلى سياق الدردشة بشكل خاص، من أجل تنفيذ الطلبات عبر الذكاء الاصطناعي، مثل توليد ملخصات للمحادثات أو تقديم اقتراحات للردود النصية.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الميزات الذكية الجديدة أصبحت متاحة الآن ضمن إعداد خاص يمكن للمستخدم الوصول إليه عبر: الإعدادات واختيار الدردشات والضغط على المعالجة الخاصة، حيث يمكن تشغيل أو إيقاف كل وظيفة على حدة حسب الرغبة.