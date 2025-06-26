شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوى تتهم مايكروسوفت بسرقة 200 ألف كتاب لتدريب نموذجها للذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رُفعت دعوى قضائية ضد مايكروسوفت من قِبل مجموعة من المؤلفين الذين يزعمون أن الشركة استخدمت كتبهم دون إذن لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي ميجاترون الخاص بها.

تفاصيل الدعوى القضائية ضد مايكروسوفت

وزعم كاي بيرد، وجيا تولينتينو، ودانيال أوكرنت، وآخرون، أن مايكروسوفت استخدمت نسخًا رقمية مقرصنة من كتبهم لتعليم الذكاء الاصطناعي الخاص بها الاستجابة للإشارات البشرية.

وتُعد دعواهم القضائية، التي رُفعت أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك، واحدة من عدة دعاوى قضائية رفيعة المستوى ضد شركات التقنية، بما في ذلك ميتا بلاتفورمز وأنثروبيك وأوبن إيه آي المدعومة من مايكروسوفت، بسبب مزاعم إساءة استخدام موادهم في تدريب الذكاء الاصطناعي. جاءت الشكوى ضد مايكروسوفت بعد يوم من حكم قاضٍ فيدرالي في كاليفورنيا بأن أنثروبيك استخدمت مواد المؤلفين بشكل عادل بموجب قانون حقوق النشر الأمريكي لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، لكنها قد تظل مسؤولة.



وكان هذا أول قرار أمريكي بشأن قانونية استخدام مواد محمية بحقوق الطبع والنشر دون إذن لتدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي.

لم يستجب المتحدثون باسم مايكروسوفت فورًا لطلب التعليق على الدعوى ورفض محامي المؤلفين التعليق.



كما زعم الكُتّاب في الشكوى أن مايكروسوفت استخدمت مجموعةً تضمّ ما يقارب 200,000 كتابٍ مُقرصن لتدريب ميجاترون، وهي خوارزمية تُقدّم استجاباتٍ نصيةً لمطالبات المستخدم.

وجاء في الشكوى أن مايكروسوفت استخدمت مجموعة البيانات المُقرصنة لإنشاء "نموذج حاسوبي لا يعتمد فقط على أعمال آلاف المُبدعين والمؤلفين، بل صُمّم أيضًا لتوليد نطاقٍ واسعٍ من التعبيرات التي تُحاكي قواعدَ اللغة وأسلوبَها وموضوعاتِ الأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر التي دُرِّب عليها".

رد شركات التكنولوجيا على اتهامات القرصنة

وتقول شركات التكنولوجيا إنها تستخدم المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر بشكل عادل لإنشاء محتوى جديد وتحويلي، وأن إجبارها على دفع أموال لأصحاب حقوق الطبع والنشر مقابل عملهم قد يعوق صناعة الذكاء الاصطناعي الناشئة.



