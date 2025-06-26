شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سيارة تسلا روبوتاكسى مليئة بأخطاء القيادة فى اختبارات تكساس والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت مقاطع فيديو التقطها راكبون مختارون من قبل شركة تسلا خلال الأيام القليلة الأولى أن أول اختبار عام لسيارة أجرة روبوتية من إنتاج شركة تسلا في أوستن بولاية تكساس أدى إلى العديد من المشاكل المرورية ومشاكل القيادة.

ربط الرئيس التنفيذي إيلون ماسك مستقبل تيسلا المالي بتكنولوجيا القيادة الذاتية، ومع انخفاض مبيعاتها تزداد المخاطر صرّح ماسك بأن تيسلا ستطرح الخدمة في مدن أمريكية أخرى لاحقًا هذا العام، وتوقع أن تعمل "ملايين سيارات تيسلا" "بشكل ذاتي بالكامل" بحلول النصف الثاني من العام المقبل.

وكان عشاق تسلا المدعوين للتجربة داعمين بقوة ونشروا مقاطع فيديو لساعات من القيادة الخالية من المتاعب، لكن القضايا أثارت أسئلة من جانب هيئات تنظيم السلامة على الطرق الفيدرالية وخبراء سلامة السيارات.

وشملت المشاكل دخول روبوتات تسلا إلى المسار الخطأ، وإنزال الركاب في منتصف الطرق متعددة المسارات أو عند التقاطعات، والفرملة المفاجئة، والسرعة، والقيادة فوق الرصيف.

وفي إحدى الحالات، دخلت سيارة أجرة آلية في مسار مخصص للسيارات القادمة في الاتجاه المعاكس لمدة ست ثوانٍ تقريبًا ، وكانت قد دخلت تقاطعًا في مسار الانعطاف يسارًا مع تشغيل مؤشر الانعطاف ، ثم تذبذبت عجلة القيادة للحظة، وبدلًا من الانعطاف، واصلت سيرها مباشرةً إلى المسار المخصص للسيارات القادمة في الاتجاه المعاكس، مما دفع سيارة خلفها إلى إطلاق بوقها.

في حادثة أخرى، فُرملة السيارة فجأةً دون أي عائق واضح في الفيديو ، وقفز الراكب إلى الأمام وسقطت أمتعته على الأرض ، وفي فيديو ثالث، صُوّر من مركبة أخرى، توقفت سيارة أجرة آلية فجأةً مرتين في منتصف الطريق أثناء مرورها بجانب سيارات شرطة بأضواء وامضة.

وتجرى تيسلا الاختبار باستخدام أجهزة مراقبة سلامة بشرية في مقعد الراكب الأمامي، ويُظهر مقطع فيديو رابع جهاز مراقبة السلامة وهو يضغط على زر لإيقاف سيارة الأجرة الآلية عندما بدأت شاحنة توصيل أمامها بالرجوع للخلف.

وقال فيليب كوبمان، أستاذ هندسة الحاسوب وخبير تكنولوجيا القيادة الذاتية بجامعة كارنيجي ميلون: "من المبكر جدًا نشر مجموعة من مقاطع الفيديو التي تُظهر قيادةً غير منتظمة وصعبة، وأضاف: "لم أتوقع هذا العدد من مقاطع الفيديو التي تُظهر قيادةً إشكالية في اليوم الأول، وتختبر تيسلا ما بين 10 و20 سيارة أجرة آلية، وهي سيارات طراز Y قياسية مزودة ببرامج متطورة، وقد بدأت في نقل الركاب منذ عصر يوم الأحد.

وتمكنت رويترز من التحقق بشكل مستقل من مواقع ما لا يقل عن 11 مقطع فيديو تُظهر مشاكل ، ولم تستجب تيسلا لطلب التعليق.