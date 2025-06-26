شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: ما يقرب من 50% من مشترى آيفون الجديد باعوا هواتفهم القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير صادر عن شركة Consumer Intelligence Research Partners (CIRP)، إن ما يقرب من نصف (49%) مشتري هواتف آيفون في العام الماضي إما باعوا أو استبدلوا أجهزتهم السابقة - وهي زيادة ملحوظة عن 43% في عام 2020.



ويعكس هذا التوجه مدى سهولة - وربما جدوى - التخلي عن هاتف قديم عند الترقية، و بمعنى آخر، لا جدوى من الاحتفاظ بهاتف آيفون قديم بالنسبة لمعظم المشترين هذه الأيام.

يُسلّط التقرير الضوء أيضًا على أن شركات الاتصالات المحمولة قد حسّنت عروض استبدال الأجهزة، بهدف الاحتفاظ بالعملاء الحاليين وجذب عملاء جدد.



وفي الوقت نفسه، نضجت منصات إعادة البيع الخارجية، مما أتاح للمستخدمين طرقًا أكثر للاستفادة من قيمة الأجهزة القديمة.

وفقًا لأحدث تقرير CIRP، الذي نُشر قبل بضعة أيام، تُباع أجهزة آيفون القديمة بأعداد أكبر، وتُسلّط الدراسة الضوء على أن غالبية مستخدمي آيفون يشترون أحدث الطُرز بسبب مشاكل في الأداء والبطارية، أو تلف الشاشة ومع ذلك، أفاد 13% فقط من الأشخاص أنهم يشترون آيفون لميزاته الجديدة، أو ما يُمكننا وصفه بدمج Apple Intelligence.

و كشفت الدراسة أن 49% من مشتري هواتف آيفون يستبدلون أو يعيدون بيع هواتفهم القديمة وهذا منطقي أكثر، حيث بدأت متاجر التجزئة ومنصات التجارة الإلكترونية وغيرها بتقديم مزايا أكبر على أجهزة الاستبدال، مما يُسهّل على مشتري هواتف آيفون الحصول على طراز الجيل الجديد بسعر مميز، بالإضافة إلى ذلك، تم تبسيط عملية إعادة البيع وجعلها سهلة ومريحة.

وفي حين أن هناك نموًا ملحوظًا في إعادة بيع هواتف آيفون، أفاد 37% من مستخدمي آيفون في عام 2025 أن هواتفهم القديمة تُستخدم كأجهزة ثانوية أو احتياطية أو تُعطى لأحد أفراد العائلة أو الأصدقاء.



وبالمقارنة مع دراسة عام 2020، انخفضت هذه النسبة من 44%، وأفاد 14% فقط بأن هواتفهم الآيفون قد تعطلت أو فُقدت أو سُرقت.