تكنولوجيا: إطلاق أول معالج رسومات صيني بتقنية 6 نانومتر بأداء يُضاهي GTX 660 Ti

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حققت الصين إنجازًا تقنيًا مهمًا عندما أكملت شركة Lisuan Technology المرحلة النهائية من تصميم معالجها الرسومي G100، والذي تم تشغيله لأول مرة بنجاح.

ويُعتبر هذا المعالج أول معالج رسومات يُصنع بتقنية 6 نانومتر محليًا داخل الصين. ينتمي هذا الشيب إلى بنية TrueGPU التي طورتها الشركة داخليًا، ويهدف على الورق إلى المنافسة مع بطاقة Nvidia الاقتصادية GeForce RTX 4060، رغم أن الأخيرة قد صدرت بالفعل نسخة أحدث منها تحت اسم RTX 5060.

على الرغم من قلة التفاصيل الدقيقة، يكشف تسجيل على منصة Geekbench عن أن المعالج يحتوي على 32 وحدة حسابية (Compute Units)، وذاكرة فيديو تبلغ 256 ميجابايت فقط، وسرعة تردد أساسية تبلغ 300 ميجاهرتز.

ومن المرجح أن تكون هذه الأرقام مؤقتة وتعكس قيمًا في البرنامج الثابت (firmware) وليست القيود النهائية للشريحة، لكنها تعطي صورة أولية عن الوضع الحالي للجهاز.

أظهر نفس الاختبار أن معالج G100 حقق نتيجة 15,524 نقطة في اختبار OpenCL، وهو أداء يقارن بمعالجات قديمة مثل Nvidia GeForce GTX 660 Ti التي مضى على إصدارها 13 عامًا، وبطاقة AMD Radeon R9 370.

وقد استخدم النظام الاختباري معالج Ryzen 7 8700G مزودًا بذاكرة DDR5-4800 بسعة 64 جيجابايت ولوحة أم من طراز B650M. بعبارة أخرى، لا يزال الأداء الواقعي بعيدًا عن المستوى الذي تطمح إليه Lisuan في تسويقها.

تظل البرمجيات عقبة رئيسية أمام النجاح. فقد واجهت شركات تصنيع معالجات الرسومات الصينية السابقة مثل Moore Threads وBirentech صعوبات كبيرة بسبب عدم نضج برامج التشغيل (الدرايفرز)، وليس فقط بسبب تصميم العتاد.

وتواجه Lisuan نفس التحدي، حيث تحتاج إلى تحسين كبير في برمجيات التشغيل لتحقيق أداء منافس للعلامات التجارية العالمية.

تجري حاليًا مرحلة الإنتاج التجريبي، ومن المتوقع أن يبدأ التصنيع بكميات كبيرة في أواخر هذا العام أو أوائل 2026. ولا يزال أمام الشركة الكثير من العمل، بما في ذلك رفع سرعات التردد،

وتصحيح مشاكل تقارير الذاكرة، وتطوير برنامج التشغيل لتحسين الأداء في مجالات الحوسبة والألعاب ليصل إلى مستوى أعلى من أداء معالجات قبل عقد من الزمن.

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