تكنولوجيا: تسريب يكشف عن شاحن Anker جديد بقدرة شحن خارقة تصل إلى 160 واط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Anker على ما يبدو للكشف عن إصدار مُحسّن من شاحنها الجداري القوي من سلسلة Prime، بحسب تسريب جديد من الحساب @AnkerInsider على منصة X.

ووفقًا للتسريب، فإن الشاحن الجديد سيكون نسخة مطوّرة من شاحن Anker Laptop بقدرة 140 واط، ولكنه سيدعم شحنًا فائق السرعة يصل إلى 160 واط.

وعلى الرغم من أن النسخة السابقة كانت تحتوي على أربع منافذ، إلا أن الإصدار الجديد سيكتفي بثلاثة منافذ فقط من نوع USB Type-C، مما يجعله أكثر إحكامًا من حيث التصميم وأسهل في الحمل.

وبحسب المعلومات المُسرّبة، فإن كل منفذ قادر على تقديم طاقة تصل إلى 150 واط، لكن للاستفادة الكاملة من هذا الأداء، سيتطلب الأمر استخدام كابلات Anker المخصصة. وفي حال استخدام كابلات عادية، قد تنخفض القدرة القصوى إلى 140 واط فقط. (كابل USB-C Prime بطول 6 أقدام الذي يدعم 240 واط متاح حاليًا بسعر 27.98 دولارًا على أمازون).

وعند استخدام جميع المنافذ معًا، من المتوقع أن يبلغ إجمالي القدرة القصوى 160 واط، مع دعم تقنية PowerIQ 5.0 التي تضمن توزيعًا ذكيًا للطاقة بين الأجهزة المتصلة.

ومن الميزات اللافتة التي وردت في التسريب، أن الشاحن الجديد سيضم شاشة ذكية مدمجة تعرض إجمالي الطاقة الخارجة وكذلك حالة كل منفذ على حدة. كما سيأتي الشاحن مزودًا بتقنية Bluetooth، تتيح توصيله بتطبيق Anker للتحكم والمتابعة.

أما من ناحية التصميم، فسيحتفظ الشاحن بنفس الطابع العام لإصدار الـ140 واط، لكنه سيتميز بإضافة رأس قابلة للطي لتسهيل الاستخدام أثناء السفر.

ويشمل التصميم أيضًا عناصر ذكية مثل مراقبة درجة الحرارة، بالإضافة إلى إمكانية تعديل سطوع الشاشة حسب الحاجة.

حتى الآن، لا توجد معلومات رسمية عن سعر الإطلاق، لكن يجدر بالذكر أن شاحن Anker Laptop بقدرة 140 واط يُباع حاليًا بسعر 99.99 دولارًا.

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