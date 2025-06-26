شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تطلق 27 قمرًا صناعيًا إضافيًا من ستارلينك والان مع تفاصيل الخبر

نشرت سبيس إكس مجموعة جديدة من أقمار ستارلينك الصناعية في مدار أرضي منخفض بعد ساعات فقط من إرسال طاقم زائر إلى محطة الفضاء الدولية من منصة إطلاق قريبة في فلوريدا.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، انفصلت الأقمار الصناعية الـ 27 في مجموعة ستارلينك 10-16 عن صاروخ فالكون 9 بعد حوالي ساعة من مجمع الإطلاق الفضائي 40 في محطة كيب كانافيرال للقوات الفضائية.

وأكدت سبيس إكس نجاح عملية الإطلاق في تحديث على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث إنه خلال الرحلة إلى الفضاء، وكما هو مخطط له، عادت المرحلة الأولى من صاروخ فالكون 9 إلى الأرض وهبطت على متن سفينة "Just Read The Instructions" المسيرة، التي كانت متمركزة في المحيط الأطلسي.

كانت هذه هي عملية الاستعادة العشرين للصاروخ المعزز B1080، وسبق إطلاق ستارلينك إقلاع طاقم مهمة أكسيوم 4 (Ax-4) من المنصة 39A في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا.

وسيزيد وصول مركبة كرو دراجون الجديدة عدد رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية من سبعة إلى 11 رائد فضاء، وأدى إطلاق ستارلينك إلى توسيع نطاق شبكة الإنترنت عريض النطاق إلى أكثر من 7800 مرحل نشط.

وتخطط سبيس إكس في النهاية لإطلاق 12000 قمر صناعي من ستارلينك، إن لم يكن أربعة أضعاف هذا العدد.



