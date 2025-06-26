شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رسمياً.. إنستجرام يفعل ميزة الريبوست داخل مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فعلت منصة انستجرام، اليوم الخميس، ميزة إعادة نشر المنشورات "الريبوست"، التي رُصدت منذ عام 2022، وبالفعل وصلت تلك الميزة إلى حسابات المستخدمين داخل مصر ليتمكنون من إعادة نشر محتواهم الخاص بالإضافة إلى منشورات الآخرين.

وقد خصصت "إنستجرام"، تنسيق جديد على صفحات المستخدمين بعلامة تبويب جديدة تضم كل فيديوهات والمنشورات التي تم إعادة نشرها، حتى لا تمتلىء صفحات المستخدمين بالمنشورات والقصص ومقاطع الفيديو القصيرة والملاحظات والرسائل المباشرة والإعلانات وغيرها.



ميزة الريبوست

وتتيح هذه الميزة لك مشاركة المحتوى الشيق وتعزيزه كما يفعلون بالفعل على منصات أخرى.

على الرغم من أنه يمكنك حاليًا مشاركة منشور شخص ما في قصتك، إلا أن ميزة إعادة النشر القادمة ستتيح لك إعادة نشر المنشور في موجز إنستجرام، بالإضافة إلى ذلك، يستخدم بعض الأشخاص حاليًا حلولًا بديلة وتطبيقات خارجية لإعادة نشر المحتوى، لذا فإن ميزة إعادة المشاركة الرسمية ستغني عن البحث عن بدائل.

بالنسبة للمبدعين، قد تُمكّنهم ميزة إعادة النشر من تعزيز وصولهم واكتشافهم، إضافةً إلى ذلك، يمتلئ إنستجرام بصور وميمات مُعاد نشرها، والتي غالبًا ما لا تُشير إلى أصحابها الأصليين، لذا فإن إضافة ميزة إعادة النشر قد تُساعد في ضمان حصول المبدعين على الفضل عند مشاركة محتواهم على نطاق واسع.

من المنطقي أن يُقدّم إنستجرام ميزة إعادة النشر، لا سيما وأن هذه الميزة قد تبناها منصات تواصل اجتماعي أخرى مثل Threads وTikTok.

تجدر الإشارة إلى أن إعادة النشر اكتسبت شعبيةً واسعةً مع إطلاق تويتر ميزة "إعادة التغريد" عام 2009.



