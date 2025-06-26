شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب “جيمس ويب” يلتقط أول صورة مباشرة لكوكب خارج المجموعة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إنجاز علمي مذهل، نجح تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لوكالة “ناسا” في التقاط أول صورة مباشرة لكوكب خارج نطاق مجموعتنا الشمسية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ هذا التلسكوب المتطور.

الكوكب الذي تم تصويره يُعرف باسم TWA 7 b، ويقع على بُعد نحو 100 سنة ضوئية من كوكب الأرض، ويُعتقد أن كتلته قريبة من كتلة كوكب زُحل.

وتكمن أهمية هذا الإنجاز في أن الكواكب الخارجية عادةً لا تصدر ضوءًا كافيًا يمكن رصده بسهولة، ما يجعل العلماء يلجؤون إلى وسائل غير مباشرة لاكتشافها، مثل تتبع الظلال التي تُحدثها أثناء عبورها أمام نجمها المضيف، لكن تلسكوب “جيمس ويب” تجاوز تلك الصعوبات واستطاع رصد الكوكب بشكل مباشر، مستفيدًا من دقة قدراته البصرية وتقنياته المتقدمة في رصد الأشعة تحت الحمراء.



التقاط أول صورة مباشرة لكوكب خارج المجموعة الشمسية

ويُذكر أن الكوكب TWA 7 b يدور حول نجمه على مسافة بعيدة نسبيًا، ما يمنحه فترة مدارية طويلة تمتد لعدة مئات من السنين. ويُعتقد أن هذا النظام الكوكبي لا يزال في مراحله الأولى من التكوين، حيث يُقدَّر عمره بحوالي 6 ملايين سنة فقط، مقارنة بعمر شمسنا الذي يبلغ نحو 4.6 مليار سنة.

هذا الاكتشاف يفتح نافذة جديدة على دراسة الكواكب الوليدة وتطور الأنظمة الشمسية في مراحلها المبكرة، كما يُسلّط الضوء على القدرات غير المسبوقة التي يوفرها تلسكوب “جيمس ويب” لفهم أعماق الكون بشكل أوضح من أي وقت مضى.