شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "زوكربيرج" يعزز فريق الذكاء الاصطناعى فى ميتا بضم ثلاثة باحثين من "أوبن إيه آي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الخميس، أن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج استقطب ثلاثة باحثين بارزين من شركة أوبن ايه اي OpenAI؛ وذلك في إطار تشكيل فريق جديد داخل الشركة يركّز على تطوير ما يُعرف بـ"الذكاء الخارق" أو الذكاء الاصطناعي العام (AGI).

وتأتي هذه الخطوة بعد اتهامات أطلقها الرئيس التنفيذي لـ OpenAI سام ألتمان ، أفاد فيها بأن ميتا تحاول استقطاب موظفي شركته بعروض مالية ضخمة.

من جانبه، أكد متحدث باسم OpenAI مغادرة الباحثين الثلاثة، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة انتقالهم، بينما لم تُصدر ميتا أي تعليق فوري على التقرير؛ والباحثون الثلاثة – لوكاس باير، وألكسندر كوليسنيكوف، وشياوخوا زهاي – كانوا يعملون في مكتب OpenAI بمدينة زيورخ، وكانوا جزءًا من فرق الأبحاث المتقدمة التي أسهمت في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل شات جي بى تي.

وكان ألتمان قد صرّح مؤخرًا بأن شركة ميتا عرضت على بعض موظفي OpenAI مكافآت تصل إلى 100 مليون دولار ضمن محاولات لاستقطابهم، وعلّق قائلًا: "سمعت أن ميتا تعتبرنا أكبر منافسيها".

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن هذه التعيينات الجديدة تعكس رغبة ميتا في تعزيز قدراتها التكنولوجية بعد فترة من التراجع النسبي في مجال النماذج مفتوحة المصدر للذكاء الاصطناعي، حيث واجهت الشركة تأخيرات في إطلاق نماذج منافسة لتلك التي طورتها جوجل وOpenAI وشركات صينية مثل ديب سيك.

وفي إطار هذه الاستراتيجية، استقطبت ميتا مؤخرًا ألكسندر وانج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "اسكال ايه اي" Scale AI، وهو أحد أبرز الوجوه الشابة في صناعة الذكاء الاصطناعي، للانضمام إلى جهود تطوير الذكاء الخارق داخل الشركة؛ كما استحوذت ميتا على حصة تبلغ 49% في شركة Scale AI بقيمة 14.3 مليار دولار.

وتهدف ميتا من خلال هذه الخطوات إلى تطوير نظام ذكاء اصطناعي عام (AGI)، قادر على أداء المهام المعرفية المعقدة بطريقة تُضاهي – وربما تتجاوز – قدرات العقل البشري، في خطوة من شأنها أن تُعيد الشركة إلى واجهة سباق التكنولوجيا العالمي.

