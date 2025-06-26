شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يطلق ميزة “تلخيص الرسائل” بالذكاء الاصطناعى مع الحفاظ على الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة جديدة تجمع بين الذكاء الاصطناعي والخصوصية، أعلنت شركة ميتا عن إطلاق ميزة جديدة في تطبيق واتساب تحمل اسم “تلخيص الرسائل”، تتيح للمستخدمين الحصول على ملخص سريع لمحادثاتهم غير المقروءة في شكل نقاط مختصرة.

وتُستخدم في هذه الميزة تقنية معالجة خاصة تُعرف باسم “المعالجة الخاصة” (Private Processing)، والتي سبق أن كشفت عنها ميتا خلال مؤتمر “Llamacon” فى أبريل الماضي.

الميزة الجديدة، التي بدأت بالوصول تدريجيًا لمستخدمي واتساب في الولايات المتحدة والناطقين باللغة الإنجليزية، تظهر على شكل لافتة أعلى الرسائل غير المقروءة مكتوب عليها “تلخيص بشكل خاص”، وعند الضغط عليها، يقوم الذكاء الاصطناعي من ميتا بتوليد ملخص للمحادثات دون أن تُكشف أي بيانات خاصة أو محتوى الرسائل للشركة.

وتهدف هذه الميزة إلى تسهيل العودة للمحادثات الكثيفة أو المتعددة، خاصةً إذا كان المستخدم لم يتمكن من متابعة الهاتف لفترة أو كان جزءًا من مجموعات نشطة تحتوي على مئات الرسائل. ومع ذلك، تؤكد ميتا أن هذه الميزة اختيارية تمامًا، حيث لن يتم تلخيص أي محادثة دون طلب المستخدم، كما يمكن تعطيلها أو استثناء بعض المحادثات من معالجتها عبر إعدادات الخصوصية المتقدمة.

وتؤكد الشركة في منشور رسمي ومدونة تقنية مرافقة، أن تقنية “المعالجة الخاصة” تضمن أن الرسائل تبقى مشفّرة من طرف إلى طرف، وتُعالج في بيئة سحابية مؤمنة، دون تخزين البيانات أو تعريضها لأي مخاطر خصوصية. ويشبه هذا النظام إلى حد كبير تقنية Apple المعروفة باسم “Private Cloud Compute” والتي تستخدم في توفير ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة على أجهزة آبل دون كشف البيانات.

الجدير بالذكر أن أداء أدوات الذكاء الاصطناعي في مثل هذه المهام لا يزال تحت التقييم، خاصة بعد تجارب مماثلة لم تحقق النجاح الكامل مثل ميزة “تلخيص الإشعارات” في أجهزة آبل. ومع ذلك، فإن خطوة ميتا هذه قد تلقى استحسانًا من المستخدمين الذين يسعون لتوفير الوقت والتنظيم أثناء استخدامهم لتطبيق واتساب.

وتطمح ميتا إلى توسيع نطاق الميزة لتشمل لغات ودولًا أخرى في وقت لاحق من هذا العام، في إطار جهودها المستمرة لدمج الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر ذكاءً وخصوصية ضمن خدماتها.