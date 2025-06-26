تكنولوجيا: تسريب يفيد بأن سامسونج ستدعم Galaxy Z Fold 7 و S26 Ultra بتقنية S-Pen أخيرًا مع ميزة إضافية مفاجئة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل أسبوعين فقط من حدث Galaxy Unpacked المنتظر، تتصاعد التكهّنات من جديد حول مواصفات هاتف Galaxy Z Fold 7، خاصة فيما يتعلق بدعمه لقلم S-Pen، وسط تضارب في التسريبات بعد تقارير سابقة عن إلغاء طبقة الـ digitiser المسؤولة عن استشعار القلم.

وكانت بعض التسريبات قد أفادت بأن سامسونج واجهت مشاكل في التصنيع أدت إلى توقف إنتاج قلم S-Pen الجديد، مما زاد من احتمالية استبعاده من هواتفها القابلة للطي. كما انتشرت شائعات بأن الشركة تخطط تدريجيًا للتخلّي عن دعم القلم في هواتف Galaxy مستقبلًا.

لكن يبدو أن أخبارًا مبشّرة قد ظهرت أخيرًا لعشّاق S-Pen. فقد ادعى المسرب المعروف على منصة X باسم @PandaFlashPro أن إنتاج القلم استؤنف بالفعل، وأن المشكلة لم تكن في القلم ذاته، بل في جانب برمجي يمكن معالجته.

ومع ذلك، يُنصح بالتعامل مع هذه المعلومات بحذر، إذ لا يُعرف عن هذا المُسرّب سجل حافل بالمصداقية.

وأثار المسرب المزيد من الجدل عندما ذكر في تغريدات لاحقة أن هاتف Galaxy S26 Ultra سيأتي هو الآخر بدعم محسّن لقلم S-Pen، رغم أنه سيتخلى عن طبقة الـ digitiser لتقليل سماكة الجهاز ببضعة أجزاء من المليمتر.

وأضاف أن الأقلام الجديدة لم تعد تتأثر بالمغناطيس، ما قد يُمهّد الطريق لتضمين تقنية الشحن اللاسلكي المغناطيسي Qi2، على غرار تقنية MagSafe في أجهزة آيفون الحديثة.

ومع أن هذه التسريبات تبدو مثيرة، إلا أنها لم تُؤكَّد رسميًا حتى الآن، وما زالت تقع في إطار الشائعات غير المؤكدة.

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