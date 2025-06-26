شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة من جوجل كروم لمستخدمى أندرويد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

بدأ متصفح "جوجل كروم" فى طرح ميزة جديدة طال انتظارها، تتيح نقل شريط العنوان أى الحقل الذى تكتب فيه عناوين المواقع إلى الجزء السفلى من الشاشة، بدلًا من موقعه التقليدى أعلى الصفحة، وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل الوصول إلى شريط العنوان، خصوصًا على الهواتف ذات الشاشات الطويلة، وهو أمر يعتبر أكثر منطقية من الناحية التصميمية والعملية.

الميزة أصبحت متاحة حاليًا لمستخدمى أندرويد، بعدما كانت متوفرة منذ فترة لمستخدمى iOS، ويقول نيك كيم سكستون، مدير المنتجات الأول فى "كروم"، أن فكرة الميزة تقوم على منح المستخدمين حرية الاختيار: "اعتمادًا على حجم يدك وجهازك، قد يكون وضع شريط العنوان فى موضع ما أكثر راحة من الآخر، صممنا هذا التحديث لتوفير مرونة فى اختيار الموقع المناسب، من أجل تصفح أسهل وأكثر سلاسة."

المهم فى الأمر أن هذه الميزة اختيارية بالكامل، أى يمكن للمستخدم الاحتفاظ بالموقع الافتراضى لشريط العنوان أعلى الشاشة إذا رغب فى ذلك، دون الحاجة لتغيير أى إعدادات.

ولتمكين الميزة الجديدة، يمكن ببساطة الضغط مطولًا على شريط العنوان ثم اختيار "نقل شريط العنوان إلى الأسفل"، كما يمكن التوجه إلى إعدادات "كروم" واختيار "شريط العنوان" لتحديد الموضع المفضل له.

وتجدر الإشارة إلى أن جوجل أتاحت هذه الخاصية منذ فترة طويلة على نظام iOS، فى حين استغرق الأمر وقتًا أطول حتى وصلت لمستخدمى أندرويد، ويذكر أن آبل كانت أول من أطلق هذه الفكرة ضمن متصفح "سفاري" مع تحديث iOS 15، ولاقت استحسانًا كبيرًا من المستخدمين، ما دفع متصفحات أخرى مثل "كروم" و"Edge" لتبنيها لاحقًا.