شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل بيكسل 10 قد يصدر فى 2025 بدون بعض الميزات المتقدمة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

تستعد جوجل لإطلاق سلسلة هواتف Pixel 10 خلال الأشهر القليلة المقبلة، على أن تعمل بالإصدار الجديد من نظام التشغيل أندرويد 16 مباشرة عند الإطلاق، ومن المتوقع أن تشمل السلسلة ثلاثة طرازات رئيسية إلى جانب إصدار Pixel 10 Pro Fold القابل للطى، لكن التقارير الأولية تشير إلى أن النسخة الأساسية من Pixel 10، ورغم سعرها المرتفع، قد تفتقر مجددًا إلى بعض الميزات المتقدمة التى ستتوفر فقط فى نسخ "برو".

وبحسب ما ورد فى تقارير تقنية جديدة، فإن النسخة الأساسية من Pixel 10 ستشهد وللمرة الأولى دعمًا لتقنية الكاميرا الثلاثية، إلا أن بعض الوظائف الحصرية ستظل مقتصرة على الطرازات الأعلى من الهاتف، تمامًا كما حدث فى الإصدارات السابقة من السلسلة.

المعلومات المسربة مؤخرًا تشير إلى أن جوجل لن تضيف غرفة التبريد بالبخار فى طراز Pixel 10 الأساسى هذا العام أيضًا، وهى الميزة التى ظهرت سابقًا فى هاتف Pixel 9 Pro. وتساعد هذه التقنية فى خفض درجة حرارة الهاتف عند الاستخدام المكثف، وهى نفسها التقنية التى تستعد آبل لاعتمادها لأول مرة فى هواتف iPhone 17 Pro.

الأمر لا يتوقف عند ذلك، حيث يتوقع أيضًا أن يفتقد الهاتف دعم Wi-Fi 7، وهى خطوة قد تعتبر تراجعًا، نظرًا لأن الجيل السابق Pixel 9 كان يدعم هذه التقنية، كما أن ميزة Urtla Res Zoom المتطورة، والتى من المنتظر أن تظهر لأول مرة فى كاميرات طرازات برو الجديدة من جوجل، لن تكون على الأرجح ضمن مواصفات الإصدار الأساسى من الهاتف.

على الجانب الآخر، تتعاون جوجل حاليًا مع شركة TSMC التايوانية على مدى ثلاث إلى أربع سنوات قادمة لتزويد أجهزتها بالمعالجات المتقدمة، ومن بينها سلسلة Pixel 10، وكانت جوجل قد أطلقت هواتف Pixel 9 فى أغسطس من العام الماضى، وتشير التسريبات إلى أن جدول إطلاق Pixel 10 سيكون قريبًا من نفس التوقيت.

ومن المنتظر أن تعتمد الهواتف الجديدة على شريحة المعالجة Tensor G5، وسط ترقب واسع لمعرفة ما إذا كانت التحسينات المتوقعة ستجعل من هواتف Pixel منافسًا فعليًا فى سوق الهواتف الرائدة.