تكنولوجيا: جهاز الألعاب المحمول Vortex F5: عصي تحكم Hall Effect بسعر مذهل 119 دولارًا فقط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة QRD جهاز الألعاب المحمول الجديد Vortex F5، المصمم لتشغيل مجموعة واسعة من الألعاب من خلال المحاكاة.

يتميّز هذا الجهاز بدعمه لعناوين من أجهزة مثل PlayStation 1 وPlayStation Portable وNintendo DS، بالإضافة إلى ألعاب Game Boy وNintendo 64، مما يجعله خيارًا مثاليًا لعشّاق الألعاب الكلاسيكية.

يتوفّر Vortex F5 بنسختين تختلفان في السعة التخزينية، إذ يمكن للمستخدمين الاختيار بين بطاقة microSD بسعة 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت، غالبًا ما تأتي محمّلة مسبقًا ببعض الألعاب. ويبلغ سعر الجهاز 119 دولارًا فقط، لكن يُنصح بمراجعة شروط الشحن قبل إتمام عملية الشراء.

من الناحية التقنية، يأتي الجهاز مزوّدًا بشريحة RK3566 التي تحتوي على أربع أنوية من نوع Cortex-A55. وعلى الرغم من أن الأداء لا يُقارن بأجهزة الألعاب المتقدّمة مثل Asus ROG Ally X (الذي يبدأ سعره من 649 دولارًا)، إلا أنه لا يزال مناسبًا لتشغيل ألعاب المحاكاة بسلاسة. وقد جُهّز الجهاز بـ 1 جيجابايت من ذاكرة LPDDR4X و8 جيجابايت من تخزين eMMC الداخلي.

يزن الجهاز حوالي 0.73 رطلًا، ويحتوي على شاشة IPS مقاس 5.5 بوصة بدقة 1280 × 720 بكسل. وتمّ توزيع أزرار التحكم إلى يمين ويسار الشاشة، حيث تشمل: عصوين تناظريتين، أزرار الحركة، لوحة الاتجاهات (D-pad)، وأزرار الكتف.

ما يميّز هذا الجهاز هو اعتماده على تقنية Hall Effect في عصي التحكم، ما يقلّل من احتمالية حدوث انحراف أو خلل حتى بعد الاستخدام المكثف.

كما يضم الجهاز مكبّرين صوت، ومنفذ سماعات 3.5 ملم، بالإضافة إلى منفذ HDMI يتيح توصيل الجهاز بشاشة أكبر لتجربة ألعاب جماعية.

ويعمل Vortex F5 ببطارية سعتها 5000 مللي أمبير، قادرة على تشغيل الجهاز لأكثر من ست ساعات، علمًا بأن مدة الاستخدام الفعلية قد تختلف حسب نوع الألعاب التي يتم تشغيلها.

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