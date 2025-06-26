شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تتيح تحديثات الأمان لويندوز 10 مقابل 1000 نقطة من المكافآت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب موعد انتهاء دعم نظام التشغيل Windows 10 في 14 أكتوبر 2025، كشفت مايكروسوفت عن طريقة جديدة تتيح للمستخدمين التمسك بالنظام مقابل نقاط مكافآت Microsoft Rewards.

كانت الشركة قد أعلنت سابقًا عن إمكانية شراء تحديثات الأمان الممتدة (ESU) لمدة عام كامل مقابل 30 دولارًا، لكن الجديد الآن هو أنه يمكن الحصول على هذه التحديثات أيضًا مقابل 1000 نقطة من برنامج Microsoft Rewards — وهو خبر سار لأولئك الذين كانوا يجمعون النقاط عبر البحث في Bing أو التسوق من متجر مايكروسوفت أو حتى عبر لعب ألعاب Xbox.

توفر حزمة التحديثات الممتدة (ESU) للمستخدمين تصحيحات أمنية، وتحديثات للبرامج، ودعمًا تقنيًا حتى 13 أكتوبر 2026، أما في حال عدم الاشتراك، فسيبقى النظام قابلًا للاستخدام، لكن دون الحصول على تحديثات أمنية أو إصلاحات مهمة، باستثناء تحديثات أمان تطبيقات Microsoft 365 وتحديثات معلومات مكافحة الفيروسات عبر Windows Defender، والتي ستستمر حتى أكتوبر 2028.

وأوضحت مايكروسوفت أن المستخدمين سيتمكنون من الاشتراك في برنامج ESU عبر الإشعارات داخل النظام أو من خلال إعدادات Windows.

ويتوفر حاليًا معالج التسجيل داخل النسخة التجريبية للمشتركين في برنامج Windows Insider، على أن يُطرح لجميع المستخدمين خلال شهر يوليو، ويصبح متاحًا على نطاق واسع في منتصف أغسطس.

الكثير من المستخدمين يرفضون الانتقال إلى Windows 11 لأسباب متعددة، أبرزها الاعتياد على بيئة عمل مستقرة وسهلة في Windows 10، خصوصًا بعد التجربة غير المستقرة مع Windows 8.

ورغم أن Windows 11 قدّم تحسينات بصرية ووظيفية عند إطلاقه في 2021، إلا أن البعض فضّل التريث.

جدير بالذكر أن مايكروسوفت عملت خلال الفترة الماضية على تحسين نظام Windows 11، من بينها إعادة ميزة عرض أسماء التطبيقات على شريط المهام التي كانت غائبة سابقًا، كما أن التوافق أصبح أفضل مع عادات المستخدمين القديمة.

ختامًا، فإن خطوة ربط تحديثات الأمان بنقاط المكافآت تُعد وسيلة ذكية من مايكروسوفت لجذب المستخدمين المخلصين، وتشجيعهم على الحفاظ على أمان أجهزتهم — حتى إن قرروا عدم الترقية إلى نظام Windows 11 في الوقت الحالي.