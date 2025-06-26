شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب ميوزيك يضيف دعم كلمات الأغانى التى تم تنزيلها دون اتصال بالإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير حديث، أنه تم تحديث يوتيوب ميوزيك بشكل سرى بإضافة ميزة جديدة تتيح للمستخدمين عرض كلمات الأغانى حتى فى حالة عدم الاتصال بالإنترنت، سيتمكن الآن المستخدمون الذين نزّلوا الأغانى التى تحتوى على كلمات من يوتيوب ميوزيك من رؤيتها حتى فى حالة عدم اتصال هواتفهم بالإنترنت.

وقد أضافت منصة بث الموسيقى المملوكة لشركة ألفابت، هذه الميزة متفوقةً على منافسيها سبوتيفاى وآبل ميوزيك، اللتين لا تعرضان حاليًا كلمات الأغانى حتى فى حالة عدم اتصال الجهاز بالإنترنت، وكانت الخدمة قد أضافت سابقًا دعمًا للتصويت على الأغانى فى قوائم التشغيل التعاونية.

يعرض YouTube Music الآن كلمات الأغانى تلقائيًا للأغانى التى تم تنزيلها

اكتشف أحد مستخدمى Reddit مؤخرًا أن كلمات الأغانى المُنزّلة متاحة على تطبيق YouTube Music لأجهزة Android ( عبر Android Authority)، ولا يوجد ذكر للميزة فى ملاحظات إصدار الإصدارات الحديثة من التطبيق عبر متجر Play.

ولم يتوقع موقع Gadgets 360 من تأكيد عمل الميزة على تطبيق YouTube Music لنظام Android، حتى بعد تثبيت أحدث إصدار من التطبيق، وعند توفرها سيتمكن المستخدمون من الضغط على تبويب "كلمات الأغاني" لعرض كلمات الأغانى دون اتصال بالإنترنت، فى الوقت نفسه، تشير تقارير المستخدمين إلى أن الميزة غير مدعومة حاليًا على تطبيق YouTube Music لنظام iOS.

وتجدر الإشارة إلى أنه فى حين تتيح منصتا Spotify وApple Music المنافستان للمستخدمين أيضًا عرض كلمات الأغانى أثناء الاستماع، إلا أنهما لم تُضيفا بعد دعم كلمات الأغانى دون اتصال بالإنترنت، وتُعدّ هذه الميزة مفيدة أثناء الاستماع إلى الموسيقى دون اتصال بالإنترنت، بما فى ذلك رحلات الطيران الطويلة، أو المرور بمنطقة ذات تغطية ضعيفة للشبكة أثناء ركوب المترو.