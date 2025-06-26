شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خاصية مهمة لمستخدمى إندرويد تمكنهم من التفاعل بين Gemini وتطبيق واتساب والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت جوجل بريدًا إلكترونيًا إلى بعض مستخدمى أندرويد، تُشير فيه إلى أن مساعد الذكاء الاصطناعى جيمينى سيتفاعل قريبًا مع العديد من تطبيقات الجهاز، سواءً كانت الميزة مُفعّلة أم لا، وقد شارك العديد من المستخدمين لقطات شاشة لهذه الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث أكدت جوجل أن هذا التغيير سيُطرح تلقائيًا ابتداءً من 7 يوليو.

كما أثارت صياغة البريد الإلكترونى بعض الالتباس، حيث ذكرت الشركة أنه يُمكن للمستخدمين إيقاف تشغيل الميزة، لكنها لم تُفصح عن كيفية القيام بذلك.

يزعم العديد من مستخدمى الإنترنت أنهم تلقوا البريد الإلكترونى من جوجل.

ونشر موقع Tipster CID لقطات شاشة من البريد الإلكترونى على منصة X، كاشفًا عن التغييرات التى تخطط جوجل لإجرائها بعد 7 يوليو، كما نشر العديد من المستخدمين الآخرين لقطات شاشة لهذه الرسائل على منصات التواصل الاجتماعى والمنتديات، والتى رصدها موقع Android Authority لأول مرة.



وفقًا للمنشورات، يحمل البريد الإلكترونى عنوان "لقد سهّلنا على جيمينى التفاعل مع جهازك"، ويوضح أن الشركة تُحدّث كيفية تفاعل مساعدها الذكى لأجهزة أندرويد مع بعض التطبيقات، بما فى ذلك تطبيق الهاتف، والرسائل، وواتساب، وتطبيقات الأدوات المساعدة.

ويشير الجزء المقلق من البريد الإلكترونى، إلى أن جيمينى سيتمكن من التفاعل مع هذه التطبيقات "سواءً كان نشاط تطبيقات جيمينى مُفعّلًا أم مُعطّلًا"، تطبيقات جيمينى هو الاسم المُعاد تسميته للإضافات التى تُمكّن مساعد الذكاء الاصطناعى من أداء بعض المهام على بعض تطبيقات الطرف الأول والطرف الثالث، حتى الآن، كان بإمكان المستخدمين زيارة إعدادات التطبيقات فى جيمينى لتفعيل أو تعطيل التطبيقات التى يرغبون فى ربطها بروبوت المحادثة.

ويُوحى أسلوب جوجل، بأنه لن يكون للمستخدمين خيارٌ فى جمع بيانات جيمينى من هذه التطبيقات، مما يثير مخاوف تتعلق بالخصوصية، وبينما يُمكن لمساعد جوجل أن يفعل الشيء نفسه، فإن خطر وصول نماذج الذكاء الاصطناعى إلى البيانات يكمن فى عدم وضوح كيفية معالجة البيانات وتخزينها واستخدامها لاحقًا من قِبل الشركة.

لاحقًا فى البريد الإلكتروني، تُضيف الشركة أنه فى حال عدم رغبة المستخدمين فى استخدام هذه الميزات، يُمكنهم إيقافها من صفحة إعدادات التطبيقات، هذا الجزء مُربك لسببين أولًا، يُناقض مباشرةً ما ذكرته جوجل فى الفقرة السابقة، وثانيًا، لم تُفصِح الشركة عن كيفية إيقاف هذه الميزة للمستخدمين.

كما ذُكر سابقًا، الطريقة الوحيدة حاليًا لتعطيل الوصول إلى هذه التطبيقات هى زيارة صفحة التطبيقات داخل تطبيق جيمينى، مع ذلك، ذكرت الشركة أن الميزة ستعمل بغض النظر عن ذلك.



ومن المحتمل أن يكون هذا البريد الإلكترونى مُوجَّهًا فقط لمختبرى النسخة التجريبية الذين قد يتلقون طرقًا جديدة لتعطيل إمكانيات التفاعل هذه مع تحديث 7 يوليو، ولكن لا يمكننا تأكيد ذلك نظرًا لنقص المعلومات، فلم تصدر جوجل أى إعلان رسمى بهذا الشأن.