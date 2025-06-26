شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن هاتف جوجل القابل للطى الجديد بيكسل 10 برو فولد والان مع تفاصيل الخبر

تستعد شركة جوجل للكشف عن سلسلة هواتف Pixel 10 خلال فعالية "Made by Google" المرتقبة في أغسطس المقبل، ورغم عدم إعلان الشركة رسميًا عن موعد الإطلاق، إلا أن تقارير تقنية ترجح أن يُعقد الحدث في 20 أغسطس.

ووفقًا للتسريبات، من المنتظر أن تضم السلسلة الجديدة أربعة طرازات: Pixel 10 وPixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL وPixel 10 Pro Fold، وهو الطراز القابل للطي الذي سلطت أحدث التقارير الضوء عليه، مع الكشف عن تفاصيل مهمة قد تشكل نقطة فارقة في سوق الهواتف القابلة للطي.

أول هاتف قابل للطي بمعيار IP68؟



بحسب تقرير نشره موقع Android Headlines، يُتوقع أن يكون Pixel 10 Pro Fold أول هاتف قابل للطي في السوق يحمل تصنيف IP68، ما يعني مقاومة تامة للغبار، إلى جانب القدرة على مقاومة الماء حتى عمق متر ولمدة تصل إلى 30 دقيقة دون تأثر الجهاز.

في المقابل، لا تتجاوز معظم الهواتف القابلة للطي المتوفرة حاليًا تصنيف IP48، بما في ذلك أجهزة سامسونج وموتورولا، ما يوفر فقط حماية جزئية ضد الغبار ورذاذ الماء.

التقرير نفسه أشار إلى أن تصميم Pixel 10 Pro Fold سيشهد تحسينًا رئيسيًا يتمثل في مفصلة جديدة أكثر نحافة، ما يساهم في راحة الاستخدام وتقليل سمك الجهاز، ويتوقع أن يسهم هذا التصميم المُدمج في توسيع حجم الشاشة الخارجية، مع الحفاظ على أبعاد الهاتف المشابهة تقريبًا لطراز Pixel 9 Pro Fold.

وبفضل تصغير حجم المفصلة وتقليل الحواف، يُتوقع أن تكبر الشاشة الخارجية من 6.3 بوصات إلى 6.4 بوصات، ما يمنح المستخدم مساحة عرض أوسع وتجربة تفاعلية محسّنة.

وبالإضافة إلى سلسلة Pixel 10، تشير التوقعات إلى أن جوجل ستكشف أيضًا خلال نفس الحدث عن الجيل الرابع من ساعتها الذكية Pixel Watch 4، ويرجح أن تبدأ الشركة قريبًا في الترويج للهاتف المرتقب، تمهيدًا للإعلان الرسمي خلال الأسابيع المقبلة.