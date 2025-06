تكنولوجيا: MagicX Zero 40 جهاز ألعاب محمول محاكي Nintendo DS بسعر يبدأ من 75 دولارًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة MagicX جهاز Zero 40 في إصدار مفاجئ. كان من المفترض أن يتم تأجيل الإطلاق حتى 28 يونيو، لكن جهاز MagicX Zero 40 أصبح متاحًا الآن للطلب المسبق بسعر يبدأ من 75 دولارًا، ويتميز بشاشة IPS طويلة بما يكفي لمحاكاة شاشتي Nintendo DS في وقت واحد.

يُعد Zero 40 ثاني جهاز ألعاب محمول تطلقه MagicX هذا العام بعد Mini Zero 28 (المتوفر حاليًا بسعر 79.99 دولار على أمازون)، والذي أُطلق قبل بضعة أشهر. كان من المقرر في البداية إطلاق Zero 40 الأسبوع الماضي، لكن شائعات برزت عن تأخير حتى 28 يونيو بسبب إجراء “تحسينات نهائية”. والآن، بشكل مفاجئ، فتحت MagicX باب الطلبات المسبقة لجهاز الألعاب المحمول المنتظر.

يتوفر MagicX Zero 40 بخياري ألوان: الأسود والأبيض، مع خيارات تخزين ببطاقات microSD بسعة 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت. يبدأ سعر الجهاز من 75 دولارًا حاليًا، ويرتفع إلى 83 دولارًا عند اختيار بطاقة microSD بسعة 128 جيجابايت. كمرجع، ستُزوَّد الوحدات الأولية ببطاقات من ماركة SanDisk، لكن MagicX تحتفظ بالحق في التحول إلى بطاقات من إنتاج Kioxia في وقت لاحق.

جميع الوحدات تشترك في الهيكل نفسه بأبعاد 136 × 105 × 17 ملم ووزن 182 جرامًا، ويحتوي على شاشة بنسبة أبعاد 3:5 غير تقليدية. الشاشة، وهي لوحة IPS بقياس 4 بوصات قطريًا، تعمل بدقة 480 × 800 بكسل، وهي طويلة بما يكفي لمحاكاة شاشتي Nintendo DS مكدستين فوق بعضهما. يعتمد الجهاز على معالج Allwinner A133P وذاكرة DDR4 سعة 2 جيجابايت، مع بطارية بسعة 4300 مللي أمبير/ساعة توفر ما يصل إلى 7 ساعات من اللعب عند تشغيل ألعاب أقل تطلبًا. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة موقع MagicX الإلكتروني.

