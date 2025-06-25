تكنولوجيا: ترقية مفاجئة لمعالج Tensor G6 توفر أداءً محسنًا وكفاءة أعلى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع على نطاق واسع أن تنتقل جوجل من مصنع سامسونج إلى TSMC لتصنيع معالج Tensor G5 هذا العام. في حين أن هذا التحول وحده من شأنه أن يوفر استهلاك طاقة أفضل لهواتف Pixel 10 وPixel 10 Pro، تشير شائعة جديدة إلى أن تحسينات حقيقية في الأداء والكفاءة باتت وشيكة، بدءًا من Tensor G5 وسلسلة Pixel 11.

لم تُقدم جوجل معالج Tensor G5 رسميًا بعد، لكن مواصفات خلفه معروفة منذ بعض الوقت. الآن، تشير شائعات جديدة إلى أن معالج Tensor G6 قد يكون أقوى وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة مما كان متوقعًا سابقًا.

للتذكير، ترددت شائعات منذ أكتوبر 2024 بأن جوجل تطور معالج Tensor G6 باستخدام عقدة TSMC N3P كقلب للمعالج. ومع ذلك، يناقض تقرير جديد نُشر في Commercial Times Taiwan هذه النتائج السابقة، مشيرًا إلى أن جوجل قد تلجأ إلى عقدة TSMC الأضيق من فئة 2 نانومتر بدلاً من ذلك، كما زُعم في شائعة سابقة.

من الناحية النظرية، سيسمح اعتماد عقد TSMC N2 لمعالج Tensor G6 بتقديم أداء أفضل بنسبة تصل إلى 15% مقارنة بـ Tensor G5، مع استهلاك طاقة أقل بنسبة 30%. الانتقال من عملية تصنيع 4 نانومتر إلى 2 نانومتر يُتوقع أن يحقق تقدمًا أكبر في هذا الصدد عند مقارنة Tensor G6 بمعالج Tensor G4 الحالي الذي يدعم هواتف Pixel 9 Pro وPixel 9 Pro XL (المتوفرة حاليًا بسعر 709.99 دولار على أمازون).

حتى الآن، من المتوقع أن يصل Tensor G6 العام المقبل داخل هواتف مثل Pixel 11 وPixel 11 Pro، مزودًا بنواة رئيسية واحدة من نوع ARM Cortex-X930، وست نوى أداء Cortex-A730، ونواة كفاءة Cortex-A530. علاوة على ذلك، سيحتوي المعالج على وحدة معالجة رسوميات IMG CXTP ثلاثية النواة بتردد 1.1 جيجاهرتز، إلى جانب ميزات أخرى.

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