تكنولوجيا: Nvidia RTX 5090DD قد يأتي في أغسطس 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط Nvidia لإطلاق نسخة متوافقة مع قيود التصدير من بطاقة RTX 5090 المخصصة للسوق الصيني في أغسطس 2025. تُعد RTX 5090 أقوى بطاقة رسوميات استهلاكية من Nvidia حتى الآن، وهي معروفة بصعوبة العثور عليها بسعر التجزئة المقترح في العديد من الدول.

في الصين، أجبرت قيود التصدير شركة Nvidia على تقليص أداء بطاقاتها الرسومية المتطورة عدة مرات في السنوات الأخيرة لتقديم حلول متوافقة مع السوق المحلي. يعود ذلك إلى حجم السوق الكبير في الصين، حتى مع تزايد المخاوف في الولايات المتحدة بشأن استخدام باحثي الذكاء الاصطناعي الصينيين لبطاقات Nvidia المتقدمة لتعزيز تقدمهم في سباق الذكاء الاصطناعي العام (AGI).

نتيجة لذلك، طورت Nvidia بطاقات رسوميات مخصصة للصين تتوافق مع هذه القيود، مما يسمح لها بالسيطرة على سوق بطاقات الرسوميات الاستهلاكية المحلية. وتُخطط Nvidia الآن لإطلاق RTX 5090DD، خلفًا لبطاقة RTX 5090D التي تُخدم السوق الصيني حاليًا، بهدف الالتزام بمتطلبات الأداء الأقصى المشددة للأجهزة المباعة في المنطقة.

من المهم ملاحظة أن Nvidia أصدرت بالفعل نسخة مخفضة من بطاقة الجيل السابق Ada Lovelace الرائدة، RTX 4090، باسم RTX 4090D الحصرية للصين، بالإضافة إلى نسخة مبكرة من RTX 5090 الحالية (RTX 5090D).

الفرق الرئيسي هو أن RTX 4090D قدمت عدد نوى أقل واستهلاك طاقة (TDP) أقل مقارنة بـ RTX 4090، بينما تقدم RTX 5090D وRTX 5090DD المزعومة نفس عدد نوى CUDA (21760) واستهلاك طاقة (575 واط) مثل RTX 5090 الأصلية.

ومع ذلك، هناك تمييز مهم: بينما تقدم RTX 5090D سرعة الذاكرة الكاملة وسعة RTX 5090 مع أداء ذكاء اصطناعي محدود (AI TOPs)، فإن RTX 5090DD تقلص الذاكرة إلى 24 جيجابايت من نوع GDDR7 مع عرض نطاق ترددي مخفض يبلغ 384 بت مقارنة بـ 512 بت في البطاقة الرائدة من Nvidia.

لم يتم إطلاق RTX 5090DD رسميًا بعد، لكن يبدو أن لها موعد إصدار مبدئي في أغسطس 2025، وفقًا لموقع Benchlife التايواني

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