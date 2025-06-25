تكنولوجيا: ننتيندو تبدأ بحظر أجهزة Switch 2 بسبب أسماء مستخدمين غير لائقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأ مستخدمو جهاز Nintendo Switch 2 في مواجهة موجة أولى من الحظر الشامل، والتي أدّت إلى “تجميد” الأجهزة بالكامل ومنعها من الوصول إلى خدمات ننتيندو عبر الإنترنت. تأتي هذه الخطوة نتيجة لمجموعة من الانتهاكات، ولكن السبب الرئيسي في الغالب يعود لاستخدام خراطيش MiG المقرصنة.

ومع ذلك، ظهرت حالة لافتة عبر أحد مستخدمي Reddit، حيث أُبلغ عن حظر الجهاز بسبب اسم مستخدم اعتبرته الشركة غير لائق.

ووفقًا لما نشره المستخدم Funaoe24 على منتدى r/switch2، فقد تعرّض جهازه للحظر بعدما قام أحد أفراد العائلة بتغيير اسم الملف الشخصي إلى “Twink Link”، وهو ما اعتبرته ننتيندو مسيئًا.

أكّد فريق دعم ننتيندو أن قرارات الحظر هذه نهائية ولا يمكن التراجع عنها. وبذلك، يفقد المستخدم إمكانية الوصول إلى متجر eShop وتحديثات النظام، كما يُمنع من تحميل وتشغيل ألعاب Game-Key، مما يحوّل جهاز Switch 2 المحظور إلى منصة للاستخدام دون اتصال فقط.

الجدير بالذكر أن ننتيندو قامت مؤخرًا بتحديث اتفاقية المستخدم والإرشادات المجتمعية، ما منحها صلاحية كاملة لقطع الخدمات أو منع الوصول إلى الألعاب والأجهزة في حال انتهاك السياسات.

وعلى عكس منصات مثل Xbox وPlayStation التي تستهدف الحسابات بشكل فردي، تقوم ننتيندو بفرض الحظر على الأجهزة نفسها.

ومع ذلك، يظل بإمكان المستخدمين المحظورين استخدام حساباتهم على أجهزة Switch 2 أخرى، بينما يبقى الجهاز المحظور غير قابل للاستخدام إلا في وضع عدم الاتصال.

تشير إرشادات ننتيندو الرسمية إلى أن استخدام أسماء مستخدمين بذيئة أو غير قانونية أو غير ملائمة قد يؤدي إلى حذف المحتوى، أو تعليق الخدمات، أو حتى الحظر الدائم.

لذلك، يُنصح المستخدمون بتجنّب الأسماء التي قد تُفسّر على أنها خادشة للحياء أو تحمل إيحاءات، حيث يبدو أن ننتيندو تتبع سياسة صارمة تجاه المخالفات على جهاز Switch 2.

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