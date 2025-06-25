شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تضيف ميزة “العودة بالزمن” عبر صور Street View إلى Google Earth احتفالًا بمرور 20 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفالًا بالذكرى السنوية العشرين لإطلاق Google Earth، أعلنت شركة جوجل عن إضافة ميزة تاريخية طال انتظارها وهي إمكانية عرض صور Street View القديمة داخل المنصة، لتتيح للمستخدمين استكشاف كوكب الأرض عبر الزمن، وليس فقط عبر الموقع الجغرافي.

ووفقًا لما جاء في تدوينة رسمية على مدونة الشركة، أصبح بإمكان مستخدمي Google Earth الآن استعراض صور الشوارع القديمة من خلال خيار جديد يظهر في شريط الأدوات داخل التطبيق، حيث يمكنهم التنقل بين الصور الحديثة وتلك التي التُقطت في السنوات الماضية.

من خلال هذه الميزة، يستطيع المستخدم تتبع التحولات العمرانية والمدنية في مختلف المدن العالمية وعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدمين مشاهدة التغير الذي طرأ على مدينة برلين منذ عام 1943 وحتى اليوم، بما في ذلك بناء جدار برلين وسقوطه، وما تبعه من تحولات معمارية ضخمة.

ويمكن كذلك تتبع النمو السريع في لاس فيجاس منذ الثمانينيات، أو مشاهدة كيف تم بناء ملعب NRG في هيوستن فوق أراضٍ زراعية تعود لعام 1944.

المستخدمون الذين يستعرضون صور الماضي قد يجدون لقطات منازلهم القديمة، بل ويعثر البعض أحيانًا على صور أحباء فقدوهم التقطتها كاميرات Street View دون أن يعلموا، ما يُضفي بعدًا شخصيًا وعاطفيًا على التقنية.

وفي جانب آخر من التحديث، أعلنت جوجل أيضًا عن أدوات جديدة مخصصة للمستخدمين المحترفين في الولايات المتحدة، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي Gemini، حيث سيتمكن المخططون الحضريون قريبًا من تحليل بيانات مثل كثافة الأشجار ودرجة حرارة سطح الأرض في المناطق الحضرية، مما يعزز قدراتهم في التخطيط والتقييم البيئي.

منذ إطلاقه عام 2005، جذب Google Earth اهتمامًا عالميًا، إذ وصل إلى 100 مليون عملية تنزيل في أول أسبوع من إطلاقه فقط.

وخلال السنوات الماضية، حظي التطبيق بتحديثات رئيسية، من بينها خلفيات قابلة للبحث وفيديوهات Timelapse ثلاثية الأبعاد.

هذا التحديث الجديد يرسّخ مكانة Google Earth كأداة ليس فقط لاستكشاف الجغرافيا، بل أيضًا لسرد التاريخ، سواء عبر المدن، أو المنازل، أو حتى الذكريات الشخصية التي حفظتها عدسات Street View دون أن ندرك.