تكنولوجيا: إطلاق هاتفي Reno14 وReno14 Pro عالميًا بتصميم ومواصفات مألوفة من أوبو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أوبو رسميًا عن إطلاق هاتفي Reno14 وReno14 Pro للأسواق العالمية، إلى جانب الكشف عن Reno 14F. وعلى غير العادة، لم تقم الشركة بإجراء أي تغييرات في المواصفات مقارنة بالنسخ الصينية التي تم الإعلان عنها في مايو الماضي، مما يمنح المستخدمين الدوليين نفس التجربة التي حصل عليها المستخدمون في الصين.

يأتي هاتف Reno14 بشاشة AMOLED مقاس 6.59 بوصة بدقة +FHD ومعدل تحديث 120 هرتز، مع حماية Corning Gorilla Glass 7i، ومستشعر بصمة ضوئي مدمج، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل.

يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 8350، ويحتوي على بطارية ضخمة بسعة 6,000 مللي أمبير تدعم شحنًا سريعًا بقوة 80 واط.

أما من الخلف، فيضم الهاتف ثلاث كاميرات: رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة بيريسكوبية بدقة 50 ميجابكسل (بزووم 3.5x وبُعد بؤري 80 ملم)، بالإضافة إلى عدسة واسعة بدقة 8 ميجابكسل.

يتميز Reno14 Pro بشاشة أكبر مقاس 6.83 بوصة من نوع AMOLED وبدقة 1,272 بكسل، مع نفس تقنيات الحماية ومستشعر البصمة والكاميرا الأمامية. ويعمل بمعالج Dimensity 8450، ويحتوي على بطارية بسعة أكبر تصل إلى 6,200 مللي أمبير مع دعم شحن 80 واط.

وعلى مستوى التصوير، يقدم الهاتف كاميرات أكثر تطورًا: ثلاث عدسات بدقة 50 ميجابكسل تشمل الرئيسية، وعدسة بيريسكوبية بزوم 3.5x (بُعد بؤري 85 ملم)، وعدسة واسعة.

كلا الهاتفين حصلا على تصنيفات مقاومة الماء والغبار IP68 وIP69، ويعملان بواجهة ColorOS 15 المبنية على اندرويد 15.

يُطرح Reno14 عالميًا بلونين: الأخضر(Tranquil Green) والأبيض (Brilliant White). ويبدأ سعره في تايوان من 17,990 دولار تايواني (حوالي 612 دولار أمريكي) لنسخة 12/256 جيجابايت، ويرتفع إلى 19,990 دولار تايواني (حوالي 680 دولار) لنسخة 12/512 جيجابايت.

أما Reno14 Pro، فيأتي بلونين: الرمادي (Titanium Mist Gray) والأبيض اللامع، ويُعرض بسعر 23,990 دولار تايواني (نحو 816 دولار) لنسخة 12/512 جيجابايت.

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