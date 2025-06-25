تكنولوجيا: iQOO Z10 يُعيد تعريف البطارية والأداء في الفئة المتوسطة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت iQOO، العلامة الفرعية المتخصصة في الأداء العالي من شركة vivo، رسميًا عن إطلاق هاتفها الجديد iQOO Z10 في الشرق الأوسط، ليعيد رسم معايير الهواتف المتوسطة من خلال أكبر بطارية في الفئة، وقدرات ألعاب بمستوى الهواتف الرائدة، وشاشة مذهلة تحافظ على صحة العين.

الهاتف مزود ببطارية بسعة 7300 مللي أمبير، ومعالج Snapdragon® 7s Gen 3، وشاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز مزودة بتقنية حماية العين، مما يجعله واحدًا من أكثر الهواتف تطورًا وتوازنًا في سوق لعام 2025.

يتوفر الهاتف حصريًا عبر منصة noon.com ابتداءً من 20 يونيو في الإمارات و 25 يونيو في السعودية، بسعر إطلاق مميز:

(1199 درهمًا إماراتيًا ( بعد الخصم من 1299 درهمًا

(1299 ريالًا سعوديًا ( بعد الخصم من 1399 ريالًا

قفزة هائلة في طاقة البطارية: 7300 مللي أمبير وشحن فائق بقوة 90 واط

يعتمد Z10 على تقنية الجيل الجديد من بطاريات السيليكون، ليقدّم قدرة مكافئة 7300 مللي أمبير في هيكل نحيف بسماكة 7.89 ملم فقط، مما يوفّر تشغيل شاشة متواصل لمدة 24 ساعة، تفوق غير مسبوق في هذه الفئة.

ويُشحن الهاتف من 0 إلى 50% في 33 دقيقة فقط بفضل تقنية FlashCharge بقدرة 90 واط، بينما يعمل نظام Bypass Charging على تقليل الحرارة أثناء اللعب، وحماية عمر البطارية على المدى الطويل.

معالج Snapdragon® 7s Gen 3: الأداء يلتقي الكفاءة

يعمل Z10 بمعالج Snapdragon® 7s Gen 3 المبني بتقنية 4 نانومتر، ما يحقق كفاءة طاقة أعلى بنسبة 12% مقارنة بالجيل السابق، ويمنحه أداءً هو الأسرع في فئته، مع نقاط AnTuTu بلغت 822,705.

ويأتي الهاتف مزودًا بـ12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، بالإضافة إلى 12 جيجابايت إضافية موسعة، و256 جيجابايت من التخزين الداخلي، إلى جانب تقنيات ضغط البيانات، وضمان تجربة سلسة لمدة 60 شهرًا.

شاشة رائدة… تحمي العيون

زُوّد Z10 بشاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز وميزة تعتيم PWM بتردد 3840 هرتز، ما يقلل من إجهاد العين دون التأثير على وضوح الصورة. وتصل سطوع الشاشة إلى 5000 شمعة، لتصبح الأكثر سطوعًا في فئتها، مما يجعلها مثالية للاستخدام تحت أشعة الشمس.

تتميز الشاشة أيضًا بحساسية لمس محسّنة، ودعم للاستخدام بأصابع مبللة، ووضع خاص لحماية العين أثناء اللعب الطويل.

تجربة ألعاب متطورة Ultra Game Mode +

يحوّل وضع Ultra Game Mode الهاتف إلى ساحة ألعاب احترافية، مع دعم حتى 120 إطارًا في الثانية، وتأثيرات اهتزاز واقعية بتقنية 4D، وميزة تغيير الصوت بالذكاء الاصطناعي لإضفاء طابع مرح وتفاعلي على جلسات اللعب.

يمنح الهاتف استجابة شبه فورية، تجعله مؤهلاً لتجارب الألعاب بمستوى رياضات إلكترونية حقيقية.

تصوير ذكي بعدسة Sony IMX882 وتقنيات AI

يقدّم Z10 كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري (OIS) وعدسة Sony IMX882، إلى جانب كاميرا أمامية بزاوية واسعة بدقة 32 ميجابكسل. وتدعم الكاميرتان تصوير فيديو بدقة 4K.

تشمل ميزات الذكاء الاصطناعي:

إزالة الكائنات غير المرغوب بها من الصور تلقائيًا

تعديل الصوت في الوقت الحقيقي أثناء تصوير الفيديو

حماية الخصوصية بذكاء

تصميم أنيق… ومتانة استثنائية

يمزج Z10 بين الأناقة والقوة، بهيكل حاصل على شهادة IP65 لمقاومة الماء والغبار، وتصميم داخلي مدعّم لتحمّل الصدمات بمواصفات عسكرية، وهيكل مبطن يمنح المستخدم راحة بال في مختلف ظروف الاستخدام.

يتوفر بلونين أنيقين: الأسود النجمي والفضي الجليدي، مع وحدة كاميرا دائرية أنيقة وحدود نحيفة للغاية لتعزيز تجربة الشاشة الكاملة.

العروض الترويجية والتوافر

يتوفر iQOO Z10 للطلب المسبق حصريًا عبر noon.com في الإمارات والسعودية، مع عروض حصرية تشمل:

قفازات ألعاب مجانية

ضمان لمدة 24 شهرًا

حماية مجانية للشاشة عند الكسر لمرة واحدة

في الإمارات: بسعر إطلاق 1199 درهم – ابتداءً من 20 يونيو 2025

في السعودية: بسعر إطلاق 1299 ريال – ابتداءً من 25 يونيو 2025

عن iQOO

iQOO هي علامة فرعية رائدة من vivo، مخصصة للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء استثنائي وتجربة ألعاب بمستوى احترافي. بدعم من خبرة vivo في البحث والتطوير وخدمات ما بعد البيع، تواصل iQOO تجاوز الحدود تحت شعارها:

“I Quest On and On” – رحلة لا تنتهي نحو التفوق والابتكار.