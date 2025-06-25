شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة لجوجل: الذكاء الاصطناعى قد يوفر 4 مليارات يورو سنويا للإدارة البلجيكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت دراسة أعدتها مجموعة "إمبلمنت" الاستشارية نيابة عن شركة "جوجل" أن 71% من وظائف الإدارة العامة في بلجيكا، أي ما يعادل 320 ألف وظيفة، يمكن تحسينها باستخدام الذكاء الاصطناعي بما في ذلك تقليل المهام المتكررة، وأتمتة الصياغة وتبسيط التحليلات المعقدة.

ووفقا لما نقلته صحيفة "لوسوار" الإخبارية البلجيكية اليوم الأربعاء، أوضحت الدراسة التي جاءت بعنوان "فرصة الذكاء الاصطناعي للحكومة الإلكترونية في بلجيكا" بأن اعتماد الذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة البلجيكية قد يوفر ما يقارب 4 مليارات يورو سنويا.

وأظهرت الدراسة أنه يمكن توفير ما يقارب 3 مليارات يورو من خلال أتمتة خمس فئات من العمل وحدها ويمكن تحسين إدارة الحالات الفردية من خلال اكتشاف المستندات المفقودة في الإجراءات وتوجيه الحالات إلى الإدارات المناسبة.

وأوضحت أنه يمكن أن تستفيد مهام المالية والميزانية من قدرة الذكاء الاصطناعي على اكتشاف تجاوزات الميزانية، وتحديد تدابير خفض التكاليف والتنبؤ بنقص الإيرادات، وفيما يتعلق بالتنظيم، يمكن للذكاء الاصطناعي جمع السوابق القانونية ذات الصلة ومقارنة القواعد المقترحة بالتشريعات القائمة لتحديد التضاربات أو الثغرات المحتملة، كما يمكن تحسين مهام التخطيط لتحديد جداول الحافلات ومسارات جمع النفايات، بالإضافة إلى التنبؤ بالاختناقات المرورية.

وفيما يتعلق بالتشريعات، يمكن للذكاء الاصطناعي صياغة الوثائق القانونية والتحقق من الامتثال للتشريعات الحالية.

وأضاف جوجل أن الإمكانات جذابة بنفس القدر للقطاع الخاص حيث أشارت الدراسة إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يخفف العبء الإداري على الشركات بما يقرب من مليار يورو سنويا، مما يسرع الخدمات ويتيح الموارد للابتكار.

يذكر أن مجموعة "إمبلمنت" الاستشارية هي من أسرع شركات الاستشارات نموا في أوروبا وقد تأسست في كوبنهاجن.