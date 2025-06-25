شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: غضب بين مستخدمى آيفون بسبب إعلان لفيلم F1 داخل تطبيق Apple Wallet والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار إعلان ترويجي جديد من شركة أبل لفيلمها الأصلي “F1: The Movie” جدلاً واسعاً بين مستخدمي آيفون، بعد أن تلقى العديد منهم إشعاراً عبر تطبيق Apple Wallet يحتوي على عرض ترويجي للحصول على خصم بقيمة 10 دولارات عند شراء تذكرتين أو أكثر لمشاهدة الفيلم عبر منصة Fandango.

ورغم أن الفيلم من بطولة النجم العالمي براد بيت، ويتناول عالم سباقات الفورمولا 1 وقد تم تصويره في حلبات سباق فعلية باستخدام تقنيات طورتها أبل، إلا أن ما أثار غضب المستخدمين هو استخدام تطبيق مخصص لإدارة المدفوعات والتذاكر في الترويج لمنتج ترفيهي.

وقال أحد مستخدمي Reddit: “لم أدفع أكثر من 1000 دولار مقابل آيفون لأُعرض للإعلانات!”، بينما تساءل آخرون عن كيفية إيقاف إعلانات Apple Pay التي بدأت تظهر لهم بشكل غير مرغوب فيه.

الإشكالية الأكبر، بحسب المستخدمين، تكمن في أن تطبيق Wallet لم يكن يُستخدم سابقًا كمنصة ترويجية، بل كأداة عملية لإدارة البطاقات والتذاكر.

وقد شعر كثيرون أن الإشعار الدعائي كسر الحاجز بين “الأداة المفيدة” و”منصة إعلانات مفاجئة”.

وفي النسخة التجريبية لنظام iOS 26، أضافت أبل خيارًا جديدًا لتعطيل ما يسمى “العروض والترويجات” (Offers & Promotions)، وهو خيار غير متاح حتى الآن في النسخة العامة من النظام.

غضب بين مستخدمي آيفون بسبب إعلان لفيلم F1

وحاليًا، لا يستطيع مستخدمو iOS إلغاء تفعيل العروض تمامًا، بل يمكنهم فقط كتم الإشعارات أو إخفاء مزايا البطاقات أثناء الدفع.

هذا التوجه الجديد يُثير مخاوف من أن أبل قد تبدأ في استخدام تطبيق Wallet كقناة تسويقية رسمية، وهو ما قد يفتح الباب أمام إعلانات أكثر مستقبلاً، ما لم يتم توفير أدوات أكثر تحكمًا للمستخدم.

وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان واقعة ألبوم U2 الذي تم إضافته تلقائيًا إلى مكتبات الموسيقى الخاصة بمستخدمي آيتونز في عام 2014، والذي استمر الناس في التذمر منه حتى اليوم.

يُذكر أن أبل كثفت من حملتها الترويجية لفيلم F1 بالتعاون مع Warner Bros، حيث عرضت مقاطع خاصة من الفيلم خلال مؤتمر المطورين WWDC 2025، وشاركت في تقديمه شخصيات بارزة من أبل مثل تيم كوك وكريغ فيدريغي.

حتى الآن، لم تُصدر أبل أي تعليق رسمي بشأن الانتقادات المتزايدة حول هذا الإعلان داخل Apple Wallet.