تكنولوجيا: شاومي تكشف عن ساعة Watch S4 بحجم أصغر قبل إطلاقها المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شاومي لإقامة حدث إطلاق كبير في الصين يوم 26 يونيو، حيث ستكشف خلاله عن مجموعة من الأجهزة الرائدة الجديدة، تشمل هواتف ذكية وأجهزة لوحية.

كما سيشهد الحدث الإعلان عن مجموعة من الإكسسوارات الجديدة، من بينها السوار الذكي Smart Band 10 وساعة Watch S4 بقياس 41 ملم. وقد ظهرت Smart Band 10 بالفعل في إعلان تشويقي رسمي، بينما استعرضت الشركة مؤخرًا التصميم الجديد للنسخة الأصغر من ساعة Watch S4.

تميزت النسخة الأصغر بتصميم مختلف قليلًا عن النسخة الأكبر، إذ جاءت بحجم أكثر إحكامًا وهيكل أنحف. وستتوفر بلون “الذهب المتحرك” (Quicksand Gold)، وتُزين تاجها قطعة ألماس صناعي فاخرة مكونة من ست نقاط. ويبدو أن هذه النسخة ستحصل أيضًا على واجهة ساعة حصرية تتناغم مع مظهرها العام.

رغم أن شاومي لم تكشف بعد عن المواصفات الكاملة لساعة Watch S4 بقياس 41 ملم، فإن من المتوقع أن تأتي بشاشة وبطارية أصغر مقارنة بالنسخة الأكبر، التي تتوفر حاليًا على أمازون.

وتجدر الإشارة إلى أن النسخة العادية من الساعة تحتوي على شاشة AMOLED بقياس 1.43 بوصة وبدقة 466 × 466 بكسل، وتعمل ببطارية سعتها 486 مللي أمبير تدوم حتى 15 يومًا.

حتى الآن، لا توجد معلومات مؤكدة بشأن ما إذا كانت النسخة الصغيرة ستعمل بمعالج Xring T1 الجديد، ولكن في حال اعتمادها له، كما في نسخة الذكرى الخامسة عشرة، فقد تدعم الساعة ميزة تشغيل الكاميرا عن بُعد مع بث مباشر للصورة.

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