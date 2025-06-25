تكنولوجيا: iQOO Neo 10 يُعيد تعريف القوة في عالم الهواتف الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة iQOO رسميًا عن إطلاق هاتفها الأقوى لهذا العام iQOO Neo 10 في أسواق الشرق الأوسط، في خطوة تعزز مكانتها في قطاع الهواتف عالية الأداء.

الهاتف يجمع بين معمارية ثنائية الشريحة من مستوى الهواتف الرائدة، وتقنيات بطارية متقدمة، وتجربة ألعاب بسلاسة تصل إلى 144 إطارًا في الثانية، ليكون خيارًا مثاليًا لمحبي الأداء القوي والألعاب المحمولة بلا تنازلات.

iQOO Neo 10 ليس مجرد هاتف ذكي آخر… بل هو أنحف هاتف في الشرق الأوسط مزوّد ببطارية بسعة 7000 مللي أمبير، ومعالج Snapdragon® 8s Gen 4 فائق السرعة، وشريحة iQOO الفائقة Supercomputing Chip Q1، ليؤسس بذلك عصرًا جديدًا في تجربة الهواتف الذكية.

أداء ثنائي الشريحة : Snapdragon 8s Gen 4 × Supercomputing Q1

يعتمد iQOO Neo 10 على معمارية المعالج الجديد من كوالكوم Snapdragon® 8s Gen 4، وهو أول معالج بتصميم “النوى الكبيرة فقط”، ويوفر زيادة في الأداء بنسبة 49% وتحسنًا في كفاءة الطاقة بنسبة 39% مقارنة بالجيل السابق. وقد سجل الهاتف 2,426,162 نقطة على منصة AnTuTu، ما يترجم إلى تعدد مهام انسيابي وتجربة ألعاب بلا تقطيع.

تُعزز هذه القدرات شريحة iQOO Supercomputing Q1، والتي تدعم تشغيل الألعاب بسرعة 144 إطارًا/ثانية بزمن استجابة فائق الانخفاض، وتقنية “الدقة الفائقة للألعاب”، بالإضافة إلى تحسين جودة الفيديو على منصات مثل YouTube وNetflix

يحتوي الجهاز أيضًا على أكبر نظام تبريد بغرفة بخار في تاريخ iQOO بمساحة 7000 مم²، مع مناطق غرافيت موضعية لتبديد الحرارة بكفاءة أثناء الاستخدام المكثف.

وقال جينيش كوتارابات، مدير iQOO الشرق الأوسط:

“ iQOO Neo 10 يمثّل جيلًا جديدًا من الأداء المحمول في منطقتنا. لا يوجد هاتف في هذه الفئة يجمع هذا المستوى من القوة والسلاسة وسعة البطارية ضمن تصميم بهذه النحافة.”

بطارية 7000 مللي أمبير + شحن فائق بسرعة 120 واط

في قلب Neo 10 توجد بطارية الجيل الثالث بتقنية Silicon BlueVolt، التي توفر تجربة حقيقية لسعة 7000 مللي أمبير، وتتحمل درجات حرارة منخفضة تصل إلى -20 درجة مئوية.

وبفضل تقنية FlashCharge بقدرة 120 واط، يمكن شحن البطارية من 0 إلى 100% خلال 36 دقيقة فقط. أما أثناء اللعب، فيُفعل الهاتف نظام الشحن التجاوُزي (Bypass Charging) لتقليل الحرارة وحماية عمر البطارية على المدى الطويل.

شاشة مذهلة… وآمنة للعين

يتميز Neo 10 بشاشة AMOLED بدقة 1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز مع اعتماد SGS كـ”شاشة مقروءة في ضوء الشمس بدرجة خمس نجوم”، وسطوع أقصى يصل إلى 5500 شمعة، وتقنية تعتيم PWM بتردد 4320 هرتز.

سواء كنت تلعب، تشاهد، أو تتصفح، هذه الشاشة تمنحك تجربة مشاهدة فائقة الوضوح مع راحة بصرية مضمونة.

تصميم يجمع بين المتانة والدقة

رغم ما يحتويه من عتاد داخلي قوي، يأتي Neo 10 بتصميم أنيق ولمسات فاخرة. بسمك 8.09 ملم ووزن 206 غرامات، وهو مقاوم للغبار والرش وفق معيار IP65، مع طبقة حماية زجاجية قوية وتدعيم داخلي بمواصفات عسكرية.

يأتي الهاتف بلونين جريئين: الذهبي والأسود، ليعبّر عن شخصية قوية وأناقة غير تقليدية.

كاميرا مدعومة بالذكاء الاصطناعي وعدسة Sony IMX882

التقط أجمل اللحظات مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بمثبت بصري OIS وعدسة Sony IMX882، وتقنية التركيز التلقائي على مستوى البكسل الكامل، مع خوارزميات التصوير الذكية NICE من فئة الهواتف الرائدة.

تُتيح مزايا الذكاء الاصطناعي تحرير الصور والفيديوهات بسرعة واحترافية، لتشارك المحتوى بجودة استثنائية.

التوافر والعروض الترويجية

يتوفر iQOO Neo 10 حصرًا على موقع noon.com في كل من الإمارات والسعودية، مع الأسعار التالية:

الإمارات : بسعر إطلاق 1799 درهم بدلًا من 1899 درهم، ابتداءً من 11 يونيو

السعودية : بسعر إطلاق 1899 ريال بدلًا من 1999 ريال، ابتداءً من 25 يونيو

ويحصل المشترون في الشرق الأوسط على مزايا حصرية تشمل:

سماعات أذن لاسلكية iQOO TWS مجانًا

ضمان لمدة 24 شهرًا

حماية مجانية للشاشة عند الكسر لمرة واحدة

عن iQOO

iQOO هي علامة فرعية من vivo، متخصصة في تطوير هواتف ذكية عالية الأداء وتجارب ألعاب بمستوى الرياضات الإلكترونية. مستفيدة من خبرة vivo في البحث والتطوير وخدمات ما بعد البيع، تعمل iQOO تحت شعارها العالمي:

“I Quest On and On” – بحث مستمر عن التميز، وابتكار لا يتوقف، وسرعة لا تُضاهى.