شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العملات الرقمية تتباين وبتكوين يواصل صعوده وسط ترقب لمدى صمود هدنة إيران وإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت عملة بتكوين مكاسبها المحدودة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث ارتفعت بنسبة 0.7% لتسجل 106,160.1 دولار، وسط تفاؤل حذر في الأسواق بشأن الهدنة التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين إيران وإسرائيل.

وذكر موقع (كوين ديسك) للعملات الرقمية أن سوق العملات الرقمية الأوسع نطاقا شهد تباطؤا في وتيرة الارتفاعات التي سجلها مع ميل المتداولين إلى جني الأرباح من العملات البديلة في ظل حالة الترقب وعدم اليقين.

ويعرف عن قطاع العملات الرقمية أنه شديد التأثر بتغيرات المزاج الاستثماري العالمي، وقد ظلت بتكوين تتحرك في نطاق ضيق يتراوح بين 103,000 و108,000 دولار منذ بداية يونيو.

أما العملات الرقمية الأخرى، فقد تباين أداؤها حيث ارتفعت إيثريوم بنسبة 0.5% إلى 2,433.45 دولار، في حين استقرت ريبل (XRP) عند 2.1818 دولار دون تغيير يذكر، وسجلت سولانا (Solana) ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1%، في المقابل انخفضت كاردانو (Cardano) بنسبة 1.8%.

أما في فئة "عملات الميم"، فقد تراجعت دوجكوين (Dogecoin) بنسبة 0.8%، بينما هبطت عملة ترامب ($TRUMP) بنسبة 2.1% وسط عمليات بيع لجني الأرباح.