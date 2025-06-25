تكنولوجيا: تسريحات جديدة في Microsoft Gaming تهدد بغياب أجهزة Xbox وألعابها من أسواق أوروبية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كما تردّد سابقًا في يونيو، أفادت بلومبرغ بأن شركة مايكروسوفت تستعد لتسريح عدد كبير من موظفي قسم الألعاب، وقد تبدأ هذه التغييرات في الحدوث بحلول نهاية الشهر الجاري.

وعلى عكس بعض عمليات التسريح السابقة، يُتوقع أن يكون لهذا التغيير تأثير طويل الأمد على مستقبل أجهزة Xbox. وقد يكون اللاعبون في وسط أوروبا أول المتضررين من هذه الخطوة.

توقع توم وارن من موقع The Verge أن تغلق مايكروسوفت بعض عمليات Xbox في هذه المنطقة، دون تقديم تفاصيل كثيرة. ومن المحتمل أن تشمل هذه الإغلاقات شبكات التوزيع في دول مثل ألمانيا، جمهورية التشيك، بولندا، سويسرا، والنمسا.

ويُشير اللاعبون إلى أن شحنات أجهزة Xbox Series X و S بدأت تتباطأ، وهناك تخوف من توقفها تمامًا. كما أبلغ بعض المشترين في أوروبا عن ندرة متزايدة في توفر أجهزة Xbox.

تعكس هذه الهيكلة الجديدة في أوروبا تحول استراتيجية مايكروسوفت في مجال الألعاب. ففي الوقت الذي تعاونت فيه الشركة مع Asus لإنتاج أجهزة ROG Xbox Ally المحمولة، لا تزال حالة تطوير الأجهزة غير واضحة تمامًا.

وأعلنت مايكروسوفت مؤخرًا تعاونها مع AMD لتطوير محتمل لجهاز خلف لـ Series X، لكن بعض المحللين يرون أن هذا الجهاز قد يكون أشبه بجهاز حاسب يعمل بنظام ويندوز أكثر منه جهازًا تقليديًا للألعاب.

إلى جانب ذلك، قد يواجه سكان وسط أوروبا صعوبة في العثور على نسخ مادية من الألعاب داخل المتاجر، حيث قلّلت مايكروسوفت من إصدار الألعاب الحصرية لأجهزة Xbox على أقراص، وشجعت المشترين على التحول إلى التنزيلات الرقمية من متجر Xbox.

كما تركز الشركة بشكل أكبر على خدمات مثل Game Pass والبث السحابي، المتاحة عبر الحواسيب والأجهزة المحمولة، مما يقلل اعتمادها على توزيع أجهزة الألعاب على مستوى العالم.

ورغم أن مبيعات أجهزة Xbox قد انخفضت بالفعل في أوروبا، لا يزال بعض المستخدمين يشعرون بخيبة أمل. وتأمل مايكروسوفت في أن يتكيف هؤلاء المشترون مع هذا التحول الرقمي الجديد.

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