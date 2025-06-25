تكنولوجيا: Honor تكشف عن MagicBook Art 14 (2025) بشاشة 1600 نتس وكاميرا مغناطيسية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Honor سلسلة من الصور التشويقية على منصة Weibo الصينية، كاشفة من خلالها عن تفاصيل أولية حول الحاسب المحمول الجديد MagicBook Art 14 (إصدار 2025)، وذلك قبل الإطلاق الرسمي المقرر في 2 يوليو.

يأتي التصميم العام للجهاز الجديد مشابهًا إلى حد كبير للطراز السابق، مع اختلاف في الألوان فقط؛ حيث سيتوفر هذه المرة بثلاثة خيارات: الأخضر، والأزرق الفاتح، والذهبي.

وقد كشفت Honor بالفعل عن بعض المواصفات، حيث يبلغ سُمك الجهاز 0.39 إنش فقط، ويزن 2.2 رطل. بينما كان الطراز السابق أكثر سُمكًا قليلًا عند 0.45 إنش ووزن 2.25 رطل. ومع ذلك، من المحتمل أن Honor قد قامت بتقريب الوزن لأسفل في الإعلان الحالي.

من حيث المنافذ، يظهر في الجانب الأيسر من الجهاز منفذا USB-C، بينما يتواجد في الجانب الأيمن منفذ USB-A ومنفذ HDMI ومقبس سماعة رأس 3.5 ملم.

ومن أبرز الابتكارات في هذا الإصدار، الكاميرا المغناطيسية، حيث وُضعت في الجانب الأيسر من الهيكل، ويمكن فصلها عند الحاجة وتثبيتها مغناطيسيًا أعلى الشاشة.

هذه الخطوة منحت Honor القدرة على تقديم شاشة بإطارات فائقة النحافة دون الحاجة إلى نوتش أو فتحة كاميرا في الشاشة.

أما من ناحية الشاشة، فقد أبرزت الصور التشويقية أنها ستدعم سطوعًا عاليًا يصل إلى 1600 نتس (HDR)، وهو رقم يتجاوز بشكل واضح الجيل السابق.

وبخصوص المعالج، لم تكشف الشركة رسميًا عن التفاصيل الكاملة حتى الآن، إلا أن الطراز السابق تضمن معالجات من نوع Snapdragon X Elite أو Intel Core Ultra 7 155H.

ونظرًا لعدم توفر إصدار جديد من Snapdragon حتى الآن، يُرجَّح أن يعتمد الإصدار الجديد على Core Ultra 7 255H أو Core Ultra 7 258V.

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