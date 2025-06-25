شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل الدماغ كمبيوتر بيولوجي؟ جدل بين عالم ذكاء اصطناعي وعالم وعي والان مع تفاصيل الخبر

أعاد تصريح مثير للجدل لأحد مؤسسي "أوبن إيه آي" الجدل حول طبيعة الدماغ البشري وعلاقته بتطور الذكاء الاصطناعي، فقد قال إليا سوتسكيفر، الشريك المؤسس السابق لشركة "أوبن إيه آي" ومخترع شبكة "أليكس نت" العصبية الشهيرة، إن الدماغ ما هو إلا "كمبيوتر بيولوجي"، متسائلًا: "إذا كان الدماغ كذلك، فلماذا لا نستطيع بناء عقل رقمي يقوم بما يقوم به الدماغ البشري؟"

تصريحات سوتسكيفر جاءت خلال كلمة ألقاها في جامعة تورونتو، وأشار فيها إلى أن الذكاء الاصطناعي سيتطور تدريجيًا حتى يتمكن من أداء جميع المهام التي يقوم بها الإنسان، دون استثناء.

وأضاف: "أي شيء يمكنني تعلمه أو يمكن لأي منكم تعلمه، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتعلمه كذلك"، واعتبر أن السبب في ذلك هو أن الدماغ البشري، برأيه، ليس أكثر من آلة بيولوجية، وهو ما يعني أن بالإمكان محاكاته رقميًا.

لكن هذا الطرح قوبل برفض حاد من عالم الوعي والأحياء الفلكية الشهير ستيوارت هاميروف، مدير مركز دراسات الوعي، الذي نشر عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) مقطعًا من كلمة سوتسكيفر، معلقًا بالقول: "إليا سوتسكيفر مخطئ، الدماغ ليس كمبيوترًا رقميًا، بل ليس كمبيوترًا على الإطلاق. إنه أقرب إلى أوركسترا كمومية".

وأوضح هاميروف أن البيولوجيا تعتمد على الكربون العضوي، وهو ما يدعم العمليات الكمومية والديناميكيات الذاتية الممتدة على نطاق واسع من الترددات تبدأ من الهيرتز حتى التيراهيرتز، عبر أنابيب دقيقة مكونة من بروتين التوبولين، وهو البروتين الأكثر وفرة في الدماغ.

وأكد أن هناك فجوة جوهرية بين الآلات والبشر، قائلا: "صحيح أن الكمبيوترات يمكنها التعلم، لكنها لا تملك وعيًا، ولا يمكنها الشعور، ولا تمتلك أي دافع ذاتي، ولهذا السبب لن يكون هناك ذكاء اصطناعي عام حقيقي".

كما شارك هاميروف رابطًا لأحد أبحاثه العلمية المنشورة بعنوان "الوعي والإدراك والهيكل الخلوي العصبي: حاجة إلى نموذج جديد في علوم الأعصاب"، والذي يجادل فيه بأن التعامل مع الدماغ كجهاز كمبيوتر معقد مكوّن من خلايا عصبية بسيطة غير كافٍ لتفسير الوعي أو التفكير البشري العميق.

من جانبه، أشار سوتسكيفر خلال كلمته إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يبلغ ذروته بعد، لكنه يعطينا لمحة قوية عمّا يمكن أن يصل إليه في المستقبل القريب.

وقال: "نحن لا نزال في بداية الطريق، لكن الذكاء الاصطناعي يثبت أنه مثير ومُلهم. وأعتقد أن ظهور ذكاء فائق لن يستغرق أكثر من ثلاث إلى خمس أو ربما عشر سنوات".

هذا الجدل يعكس استمرار الانقسام داخل الأوساط العلمية حول حدود الذكاء الاصطناعي، ومدى قدرته على محاكاة العقل البشري، بل وما إذا كان من الممكن فعلًا أن يصبح "واعيًا" في المستقبل.