شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آيفون 17 برو سيذهل عشاق الألعاب المتطورة .. إليك السبب والان مع تفاصيل الخبر

يبدو أن هاتف آيفون 17 برو سيكون بمثابة ترقية كبيرة مقارنة بجميع الإصدارات السابقة، فإلى جانب التصميم الجديد المتوقع، تخطط آبل لإدخال تحسينات كبيرة على مستوى العتاد، ومن بينها إضافة مكون جديد قد يجذب بشكل خاص جمهور اللاعبين، إذ تشير تسريبات حديثة إلى أن طرازي آيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس قد يضمان لأول مرة نظام تبريد يعتمد على "غرفة بخار" وهي ميزة تظهر لأول مرة في هواتف آيفون.

المسرب المعروف "ماجين بو" نشر صورة يُعتقد أنها للوحة نحاسية حرارية تخطط آبل لتثبيتها داخل هواتف آيفون 17 برو، وتشير الصورة إلى نظام تبريد يعتمد على غرفة بخار، وهي تقنية تُستخدم لتبديد الحرارة الناتجة عن الاستخدام المكثف للمهام المتعددة أو الألعاب.

وتحتوي هذه الغرفة على سائل داخل حجرة معدنية رفيعة ومغلقة، يتبخر عند ارتفاع درجة حرارة الجهاز، ثم يتكثف مجددًا عند تبريد الجهاز، هذا التبخر يمتص الحرارة الزائدة من مكونات الهاتف، بينما يعمل التكاثف على تبريدها.

في حالة هواتف آيفون 17 برو، ستساعد تقنية التبريد عبر غرفة البخار على الحفاظ على درجات حرارة منخفضة، والتخلص من الحرارة الزائدة أثناء اللعب وعلى مدى سنوات، اعتمدت آبل على تحسينات الشرائح والبرمجيات لإدارة الحرارة، لكن هذا النهج أثبت محدوديته في مواجهة المهام الشاقة.

وقد اشتكى العديد من المستخدمين، خصوصًا اللاعبين، من ارتفاع حرارة هواتف آيفون خلال جلسات اللعب الطويلة، رغم أداء الشرائح القوي، فإن إضافة مكون مخصص لتبديد الحرارة قد يشكّل حلاً فعالًا.

هذا التحديث على مستوى العتاد يستهدف عشاق الألعاب والمستخدمين الذين يؤدون مهامًا ثقيلة مثل تسجيل وتحرير الفيديوهات عالية الدقة، ما يعزز من صورة آيفون كأداة قوية في مجالي الألعاب وصناعة المحتوى، فالكثير من اللاعبين أصبحوا يشاركون تجاربهم مباشرة من هواتفهم، وقد تساعد الترقية المقبلة من آبل في تحسين هذه التجربة.

ومن المتوقع أن تكشف آبل عن سلسلة آيفون 17 برو إلى جانب الطرازات العادية من آيفون خلال شهر سبتمبر المقبل.