شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بايت دانس تغلق دار نشر تابعة لها بعد تجربة قصيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة ByteDance، المالكة لتطبيق TikTok، عن إغلاق دار النشر الخاصة بها “8th Note Press”، بعد تجربة قصيرة لم تدم طويلًا في عالم النشر الورقي والرقمي.

كانت دار النشر قد أُطلقت في عام 2023 بهدف الاستفادة من قوة مجتمع “#BookTok”، الذي ساهم في إحداث طفرة في مبيعات الكتب حول العالم، سواء من خلال دور النشر الكبرى أو المؤلفين المستقلين الذين حققوا شهرة واسعة بفضل مقاطع الفيديو الفيروسية على المنصة.

ورغم الآمال الكبيرة، يبدو أن محاولة ByteDance للتحوّل إلى ناشر مباشر لم تكن ناجحة كما كان متوقعًا. وقد بدأت الدار بالفعل في التواصل مع المؤلفين لإبلاغهم بقرار الإغلاق، مع وعد بإعادة حقوق النشر إليهم بالكامل.

حتى الآن، لم تُقدّم الشركة أي تفسير رسمي لأسباب هذا القرار المفاجئ، كما امتنعت عن التعليق على استفسارات صحفية من مواقع مثل TechCrunch وغيرها من وسائل الإعلام.

وكان الكثير من الكتّاب قد انجذبوا إلى “8th Note Press” في البداية، معتقدين أن ارتباط الدار بتطبيق TikTok سيمنح كتبهم دفعة قوية على مستوى الانتشار والمبيعات. إلا أن الواقع العملي خالف التوقعات، لتنتهي التجربة سريعًا وسط تكهنات حول ما إذا كانت الشركة ستعيد النظر في مشروع مشابه مستقبلاً أو تكتفي بلعب دور منصة تسويقية للكتب فقط.

يُذكر أن TikTok يواصل التأثير على سوق النشر من خلال المحتوى التفاعلي الذي يصنعه المستخدمون حول الكتب، وهو ما دفع العديد من دور النشر التقليدية إلى إعادة صياغة استراتيجياتها الدعائية لتتماشى مع ما يُعرف بثقافة “BookTok”.