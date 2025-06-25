شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يجرى تغييرًا بسيطًا يتسبب فى غضب المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

أجرى واتساب تغييرًا طفيفًا أثار غضب المستخدمين، حيث أطلقت خدمة المراسلة المشفرة الشهيرة واجهة مستخدم محدثة لنسخة الويب من التطبيق، ويتضمن التحديث مظهرًا أسود بالكامل وعلامات تبويب مُعاد تصميمها للتبديل بين الدردشات المختلفة.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يُقرب هذا إصدار الويب من تطبيق الهاتف المحمول إلى حد كبير، وهو مألوف لدى معظم المستخدمين، ومع ذلك، أثار المظهر الجديد لخدمة المراسلة الشهيرة استياء البعض.

وتدفق مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي لمشاركة شكاواهم، حيث انتقد أحدهم إعادة التصميم، قائلاً إنها "تؤذي عيني"، بينما أضاف آخر: "ما هذا المظهر الجديد لواتساب ويب؟".



واتساب

هذا التحديث تجميلي تمامًا، ولا يُقدّم أي ميزات جديدة أو يُغيّر طريقة عمل المراسلة، وعند فتح الموقع المُحدّث لأول مرة، تظهر للمستخدمين رسالة تقول: "ابتداءً من اليوم، نُقدّم تصميمًا جديدًا كليًا لواتساب ويب".

ستلاحظ أن بعض الأشياء تبدو مختلفة تمامًا، لكن كل شيء يعمل كما كان من قبل، ولعل الفرق الأبرز هو تغيير خلفية الموقع الزرقاء الرمادية إلى لون أغمق بكثير، أقرب إلى لون تطبيق الهاتف المحمول.

لم يعد عمود علامات التبويب على الجانب الأيسر من الموقع يحتوي على خطوط لفصل الدردشات المختلفة، بل يُبرز فقط علامة التبويب المفتوحة حاليًا بإطار أخضر.

بالإضافة إلى ذلك، أُضيفت أيقونة "المجتمعات" الجديدة إلى شريط الأدوات الممتد على طول أقصى يسار الشاشة، وعلى الرغم من أن التغييرات طفيفة، إلا أن بعض المعجبين انزعجوا لرؤية الاختلافات في خدمة المراسلة المفضلة لديهم.

كما أنه على تطبيق X، ثار أحد المعلقين قائلاً: "شركة أخرى تُدمر تطبيقاتها.. المظهر الجديد سيء للغاية"، وصرخ آخر: "مظهر واتساب ويب الجديد، يا إلهي!"، بينما علق أحد المعلقين قائلاً: "لست متأكدًا من أنني أحب مظهر واتساب ويب".