تكنولوجيا: Honor تكشف عن تصميم الحاسب المحمول MagicBook Art 14 2025 الأنيق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بينما يحظى هاتف Honor Magic V5 بمعظم الاهتمام، سيتضمن حدث الأسبوع المقبل الإعلان عن عدة أجهزة جديدة. سبق لشركة Honor أن شاركت صورًا رسمية لجهاز MagicPad 3، والآن حان الوقت لإلقاء نظرة على جهاز Honor MagicBook Art 14.

تحديدًا، يتعلق الأمر بجهاز Honor MagicBook Art 14 2025. لا تتوفر حاليًا سوى تفاصيل تقنية محدودة. من المتوقع أن يكون هذا الحاسوب المحمول مزودًا بمعالج x86، على غرار الطراز لعام 2024 والذي كان مزودًا بمعالج Intel Core 7 Ultra 155H. كما أنتجت Honor نسخة تعمل بمعالج Snapdragon X Elite من طراز MagicBook Art 14.

تشير إحدى الإعلانات التشويقية إلى أن جهاز Art 14 2025 سيزن 1 كجم (2.2 رطل) ويبلغ سمكه 1 سم (0.39 بوصة). للمقارنة، كان وزن طراز 2024 المزود بمعالج Intel 1.03 كجم، بينما كان طراز Snapdragon يزن 1.02 كجم، بسمك 1 سم عند النقطة الأنحف و1.15 سم عند النقطة الأكثر سمكًا.

يبدو من الصور أن الطراز الجديد سيتوفر بثلاثة ألوان مختلفة. سيتم الكشف عن Honor Magic V5 وMagicPad 3 وMagicBook Art 14 2025 في الثاني من يوليو.