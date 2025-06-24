شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك لا يستخدم الكمبيوتر ومنشورات سابقة له تكشف تناقضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحدث تطور فى الدراما القانونية المستمرة بين إيلون ماسك وشركة OpenAI يُثير تساؤلات جديدة، فقد ادعى محامي الملياردير في ملف قضائي حديث أن ماسك "لا يستخدم جهاز كمبيوتر".

وأفادت التقارير أن هذا التصريح جاء في ملف قُدّم ردًا على اتهامات من OpenAI بأن ماسك وشركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي xAI، لم يلتزما بالتزامات الكشف في الدعوى القضائية التي رفعها ماسك في وقت سابق من هذا العام، إلا أن هذا الادعاء أصبح الآن موضع تساؤل بعد أن بدا أن منشورات متعددة لماسك نفسه تُناقضه.

كما أشار ماسك مرارًا وتكرارًا إلى استخدام جهاز كمبيوتر محمول، وفي منشور من ديسمبر 2024، شارك ماسك صورة لما وصفه بأنه جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، موضحًا أنه كان يختبر إمكانيات البث المباشر لشبكة ستارلينك أثناء لعب لعبة ديابلو.

وفي منشور آخر بتاريخ 1 يونيو 2025، عزز ماسك شغفه بالجهاز نفسه، فكتب: "ما زلت أستخدم حاسوبي المحمول القديم الذي يحمل ملصق @DOGE الذي صنعه أحد المعجبين منذ زمن بعيد".

حتى قبل ذلك، في فبراير 2024، نشر ماسك تغريدةً عن شرائه جهاز كمبيوتر محمولًا جديدًا وفي التغريدة التي انتشرت على نطاق واسع، اشتكى من أن عملية إعداد مايكروسوفت تُجبر المستخدمين على إنشاء حساب قبل الوصول إلى الجهاز، مما يمنح الذكاء الاصطناعي حق الوصول إلى جهازه.

وبالنظر إلى هذه المنشورات العامة، فإن ادعاء فريق ماسك القانوني بأنه لا يستخدم جهاز كمبيوتر يثير الدهشة، ويكمن سياق هذا التناقض الغريب في دعوى ماسك القضائية المستمرة ضد سام ألتمان، وOpenAI، ومايكروسوفت.

وقد رُفعت الدعوى في مارس 2024، ويتهم فيها الثلاثي بتوجيه OpenAI بعيدًا عن مهمتها الأصلية غير الربحية، وتحويلها بدلًا من ذلك إلى مشروع ربحي تهيمن عليه المصالح التجارية لمايكروسوفت.

ويكمن جوهر الدعوى في ادعاء ماسك بأن برنامج GPT-4 من OpenAI لم يكن من المفترض أبدًا أن يُدرّ دخلًا بالنطاق الذي وصل إليه.