تكنولوجيا: تسريب أسعار Galaxy Z Fold7 و Z Flip7 قبل الموعد الرسمي مع الكشف عن جميع ألوان الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت سامسونج رسميًا موعد حدثها القادم Galaxy Unpacked، والمقرر عقده في 9 يوليو، حيث يُتوقع أن تكشف خلاله عن مجموعة من الأجهزة الجديدة، أبرزها Galaxy Z Flip7 وGalaxy Z Fold7.

ومع ذلك، قام متجر LambdaTek بتسريب التفاصيل قبل الموعد، من خلال نشر عشرات القوائم الخاصة بالهاتفين على موقعه الإلكتروني.

وبدلاً من الإشارة إلى الأسماء التجارية، استخدم المتجر الرمزين الداخليين ‘B7’ وQ7’، والمرتبطين بالأرقام التعريفية SM-F766 وSM-F966، واللذَين أكدت تسريبات سابقة أنهما يعودان إلى Z Flip7 وZ Fold7 على التوالي.

بالنسبة للألوان، تشير التسريبات إلى أن سامسونج ستطرح Galaxy Z Flip7 بثلاثة ألوان: الأزرق، والأحمر المرجاني، والأسود اللامع، بينما سيأتي Galaxy Z Fold7 بالألوان نفسها مع استبدال الأحمر بالفضي. كذلك، كشفت مصادر أخرى أن اللون الأخضر سيكون حصريًا عبر الطلب المباشر من موقع سامسونج.

أما الأسعار، فقد كشف LambdaTek عن قوائم بالأسعار باليورو والجنيه الإسترليني بدون ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يعني أن الأرقام لا تعكس الأسعار الرسمية المقترحة.

ومع ذلك، تُظهر هذه الأسعار تقاربًا كبيرًا مع أسعار الجيل السابق، ما يشير إلى أن سامسونج قد تعتمد نفس سياسة التسعير في بعض الأسواق. وفيما يلي الأسعار المسربة:

Galaxy Z Flip7

256 جيجابايت: حوالي 1240 دولارًا

512 جيجابايت: حوالي 1358 دولارًا

Galaxy Z Fold7

256 جيجابايت: حوالي 2120 دولارًا

512 جيجابايت: حوالي 2239 دولارًا

1 تيرابايت: حوالي 2474 دولارًا

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