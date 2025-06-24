تكنولوجيا: شاومي تطلق Poco F7 بسعر 339 دولارًا فقط لمنافسة Nothing Phone 3 مع هدايا حصرية للحجز المسبق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي رسميًا عن التوسّع العالمي لسلسلة Poco F7 بإصدار الهاتف الجديد Poco F7، قبل أيام فقط من الكشف المتوقع لهاتف Nothing Phone (3) الذي يأتي بنفس معالج كوالكوم Snapdragon.

يأتي هذا الإصدار استكمالًا لـ Poco F7 Pro و Poco F7 Ultra (المتاح حاليًا بسعر 799 دولارًا على أمازون)، ويتميّز ببطارية ضخمة سعتها 6,500 مللي أمبير تدعم شحنًا سريعًا بقوة 90 واط.

وفي الهند، رفعت شاومي سعة البطارية إلى 7,550 مللي أمبير، مع الحفاظ على نفس سرعة الشحن، مما يعزز من تقنيات HyperCharge لديها.

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8s Gen 4، ويأتي بذاكرة عشوائية LPDDR5X ومساحة تخزين من نوع UFS 4.1، وذلك ضمن هيكل بأبعاد 163.1 × 77.9 × 8.2 ملم ووزن يبلغ حوالي 215 جرامًا.

الشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.83 بوصة، بدقة 2772 × 1280، مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 3200 شمعة (بنسبة APL 25%)، ومحميّة بطبقة Gorilla Glass 7i.

في ما يخص الكاميرات، يعتمد الهاتف على مستشعر Sony IMX882 كعدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.5، بينما لم تُعلن شاومي عن الكاميرا الخلفية الثانية، ما يُشير على الأرجح إلى كونها عدسة ثانوية ضعيفة (2 ميجابكسل). في المقابل، تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 20 ميجابكسل.

يتوفر Poco F7 عالميًا بدءًا من اليوم، بإصدار 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، وخيارين للتخزين: 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت، بثلاثة ألوان: الأسود، والأبيض، والفضي.

وتشمل العروض الترويجية للحجز المسبق حتى 7 يوليو في بعض الأسواق هدايا مثل ميزان ذكي Body Composition Scale S400 أو منفاخ كهربائي محمول أو ساعة Redmi Watch 5 Lite. يُنصح بزيارة الموقع المحلي لشاومي للتحقّق من العروض المتاحة.

المصدر