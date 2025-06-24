تكنولوجيا: TP-Link تكشف عن راوتر Omada EAP772 مقاوم للماء ويدعم WiFi 7 للاستخدام الخارجي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت TP-Link عن إصدار جديد من راوتر Omada EAP772 مخصص للاستخدام الخارجي، ويحمل اسم Omada EAP772-Outdoor. يتميز هذا الراوتر بتصميم مقاوم للغبار والماء بشهادة IP68، ما يجعله مناسبًا تمامًا لتوسيع الشبكات القائمة إلى المناطق الخارجية.

يمكن تركيب هذا الراوتر على عمود أو على الحائط، ويُزوّد بالطاقة عبر كابل Ethernet الذي يتيح أيضًا توصيله مباشرة بالشبكة بسرعات تصل إلى 2.5 جيجابت في الثانية.

يدعم الجهاز شبكات الميش، التي تسمح بدمج عدة أجهزة راوتر لتغطية مساحة أكبر، حيث يمكن لوحدة واحدة تغطية مساحة تصل إلى 3200 قدم مربع.

بالإضافة إلى ذلك، يستطيع الراوتر التعامل مع ما يصل إلى 380 جهازًا متصلًا في نفس الوقت، مما يجعله مثاليًا للاستخدام في الشبكات العامة. ويعمل الراوتر ثلاثي النطاق على ترددات 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز و6 جيجاهرتز، ويدعم معيار WiFi 7 الذي يوفر سرعات تصل إلى 9.3 جيجابت في الثانية.

يسمح برنامج Omada SDN من TP-Link بإعداد الراوتر بسهولة بنقرة واحدة لتوسيع الشبكة الحالية، كما يتوفر تطبيق للهواتف الذكية لمراقبة الشبكة وإدارتها بكل يسر.

يُطرح TP-Link Omada EAP772-Outdoor حاليًا في بعض المتاجر الأمريكية مثل B&H Photo Video بسعر 249 دولارًا. يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل التقنية على صفحة المنتج الرسمية الخاصة بـ TP-Link.

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