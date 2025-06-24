شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستعد لإطلاق آيفون بشاشة كاملة بدون حواف أو فتحات بحلول 2027 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في تسريب جديد أثار اهتمام عشّاق التكنولوجيا حول العالم، كشف حساب “Apple Club” على منصة X عن تفاصيل تصميمية طموحة لهاتف آيفون المنتظر في الذكرى العشرين لإطلاق أول إصدار من الجهاز الشهير، حيث تخطط شركة أبل لتقديم تصميم “كامل الشاشة” دون أي حواف أو فتحات مرئية.

بحسب المعلومات المسربة، فإن هاتف آيفون المستقبلي – والمتوقع صدوره بحلول عام 2027 – سيأتي بشاشة منحنية تمتد من الحافة إلى الحافة، مع تقليص الحواف إلى أدنى حد ممكن، مما يوفر تجربة عرض غير مسبوقة.

الأهم من ذلك، أن التصميم الجديد سيتخلى تمامًا عن الفتحات التقليدية للكاميرا الأمامية وتقنية Face ID، حيث تعتزم أبل دمج هذه العناصر أسفل الشاشة، في خطوة تقنية كبيرة نحو الوصول إلى واجهة أمامية “سلسة تمامًا” خالية من أي فواصل أو اقتطاعات.

ويشير التقرير إلى أن هذا التحوّل التصميمي سيشكّل نقلة نوعية في مسيرة تصميم هواتف آيفون، ويجسّد رؤية أبل المستمرة نحو البساطة والأناقة والدمج غير المرئي للتقنيات. إذ كان مفهوم الشاشة الكاملة حلمًا لسنوات طويلة، إلا أن التحديات التقنية المتعلقة بكفاءة الكاميرات تحت الشاشة ودقة التعرف على الوجه من خلف الزجاج حالت دون تحقيقه حتى الآن.

الصورة المفهومية المرفقة بالتسريب تُظهر نموذجًا افتراضيًا للهاتف المرتقب، بشاشة تغطي كامل الواجهة الأمامية، دون أي أثر للكاميرا أو المستشعرات التقليدية، ما يمنح الهاتف مظهرًا مستقبليًا ملفتًا ومميزًا.

وتأتي هذه الشائعة بالتزامن مع الذكرى العشرين لإطلاق أول آيفون في عام 2007، مما يعزز التكهنات بأن أبل قد تجهز لإطلاق استثنائي يليق بهذا الحدث التاريخي. كما أشار التقرير إلى أن هذه المعلومات مستندة إلى مصادر قريبة من الصحفي التقني الشهير مارك غورمان، المعروف بدقته في تسريبات أخبار أبل.

حتى الآن، لم تصدر أبل أي تعليق رسمي بشأن هذه المواصفات، لكنّ الترقب يتزايد بين جمهور المستخدمين والمحللين التقنيين الذين يتطلعون إلى رؤية ما إذا كانت الشركة قادرة بالفعل على كسر الحواجز التقنية والوصول إلى التصميم “المثالي”