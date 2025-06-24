شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Look Outside تحصل على تحديث كبير يطرح مجموعة من التجارب المخيفة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر مطور لعبة "انظر للخارج" تحديثًا يوفر العديد من الأسباب للعودة إلى لعبة تقمص الأدوار ورعب البقاء إذا كنت تبحث عن أيٍّ منها، يُضيف التحديث 1.5 وصفاتٍ جديدة للصناعة، وتفاعلاتٍ جديدة مع سكان المبنى السكني ، بعضها مألوف وبعضها غير مألوف ، وتغييراتٍ كبيرة على منطقة القبو المغمورة بالمياه، بالإضافة إلى مجموعةٍ من التعديلات وإصلاحات الأخطاء، يمكنك الاطلاع على ملاحظات التحديث للاطلاع على كل ما تمت إضافته، أو البدء مباشرةً والاستمتاع بالتجربة.

Look Outside

هي لعبة رعب وبقاء بنظام قتال قائم على الأدوار، صدرت على منصة Steam في مارس ، وتدور أحداث اللعبة حول شخصية اللاعب سام، المحاصر في مبنى سكني لمدة أسبوعين، ليواجه حدثًا غريبًا ومروعًا يحدث في الخارج ، وبالطبع، تتسلل الغرابة إلى الداخل أيضًا، حيث ستجد نفسك في مواجهة وحوش رعب جسدية متنوعة، وتحاول معرفة من تثق به ، وبفضل الرسومات والموسيقى والقصة، تُعتبر اللعبة تحفة فنية متكاملة لم يستطع المستخدمين التوقف عن الحديث عنها منذ لعبها لأول مرة في أبريل ، و هى من تلك الألعاب المصممة للعب مرارًا وتكرارًا.