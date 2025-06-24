شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يكشف توقعات جديدة بتوفر iPhone 17 بألوان مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير حديث عن توقعات أن يتوفر هاتف iPhone 17 المقرر إطلاقه في سبتمبر بألوان جديدة، ويُقال إن التشكيلة القادمة ستتضمن هاتف iPhone 17 Air الجديد الذي قد يحل محل إصدار Plus.

وتشير التقارير الأخيرة إلى أن طرازي iPhone 17 وiPhone 17 Air الأساسيين من المتوقع أن يأتيا بشاشات بمعدل تحديث 120 هرتز ، والآن، يشير أحد المخبرين إلى أن Apple تختبر خيارات ألوان جديدة لطرازات iPhone 17 غير Pro، وعلى الرغم من اختبار لونين فقط، إلا أن أحدهما قد يكون متاحًا للمستخدمين النهائيين.



iPhone 17 Pro

قد يحصل iPhone 17 على خيارات ألوان جديدة

وفقا للمُسرب ماجين بو، تختبر آبل هاتفي iPhone 17 وiPhone 17 Air باللونين الأخضر والبنفسجي، وشارك المُسرب نماذجًا أولية للهواتف المُتوقعة بألوانها المُشاعة ، ويبدو تصميم اللوحة الخلفية مُشابهًا لهاتفي iPhone 16 و16 Plus الحاليين.

وأضاف المُسرب أنه على الرغم من أن عملاق التكنولوجيا، ومقره كوبرتينو، يُجري تجارب على خياري اللونين الأخضر والأرجواني لهاتفي iPhone 17 و17 Air، فمن المتوقع الكشف عن لون واحد فقط من هذين اللونين، ووفقًا للمُسرب، قد يكون اللون الأرجواني هو الخيار الجديد المتاح للجمهور.

وفى الآونة الأخيرة، ادعى المسرب أيضًا أن iPhone 17 Pro قد يتم إطلاقه باللون الأزرق السماوي.

جدير بالذكر أن هواتف iPhone 16 و iPhone 16 Plus متوفرة باللون الأسود والوردي والأزرق المخضر والأزرق الفاتح والأبيض، في حين أن هواتف iPhone 16 Pro و iPhone 16 Pro Max متوفرة باللون الأسود التيتانيوم والتيتانيوم الصحراوي والتيتانيوم الطبيعي والتيتانيوم الأبيض.

ومن المتوقع، أن يحتوي هاتفا iPhone 17 وiPhone 17 Air على شاشات بمعدل تحديث 120 هرتز، ولكن بدون تقنية ProMotion التي يُتوقع الاحتفاظ بها في طرازات Pro الأعلى سعرًا. قد يعمل هاتف iPhone 17 بمعالج A18 نفسه الموجود في iPhone 16. ومع ذلك، من المتوقع أن يستخدم iPhone 17 Air معالج A19.



