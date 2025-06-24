شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تُطور نظام تبريد جديد لهاتف iPhone 17 Pro باستخدام حجرة بخار مبتكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في تسريب تقني جديد يسلط الضوء على توجهات آبل في تطوير هواتفها المستقبلية، كشف حساب Majin Bu الشهير على منصة X عن نظام تبريد جديد كليًا سيأتي في هاتف iPhone 17 Pro المرتقب، يعتمد على غرفة بخار (Vapor Chamber) متطورة مصممة خصيصًا لمعالجة الحرارة الناتجة عن شريحة A19 Pro الجديدة.

وبحسب المعلومات التي استندت إلى مصدر داخلي، فإن آبل تعمل على استخدام هذا التصميم الحراري المبتكر من أجل تحقيق أداء أعلى وكفاءة أكبر في تبديد الحرارة، وذلك بهدف دعم إمكانيات المعالجة المرتفعة التى ستقدمها الشريحة الجديدة دون التأثير سلبًا على حرارة الجهاز أو عمر البطارية.

الصورة المرفقة بالتسريب تُظهر لوحًا نحاسيًا دقيق التصميم، يُعتقد أنه يمثل جزءًا من غرفة التبخير، والتي ستنتشر أسفل المكونات الحساسة داخل الهاتف، بما في ذلك الكاميرا والمعالج، هذا النظام يعمل على امتصاص الحرارة وتوزيعها بشكل متوازن في الهيكل الداخلي، مما يساهم في تقليل ارتفاع درجات الحرارة، خاصة خلال الاستخدام المكثف مثل الألعاب أو تسجيل الفيديو بدقة عالية.

وتُعد هذه الخطوة تطورًا مهمًا في سلسلة هواتف آيفون، حيث ظلت آبل لفترة طويلة تعتمد على أنظمة تبريد سلبية، دون استخدام تقنيات تبخير متقدمة مثل تلك المعتمدة في بعض هواتف الأندرويد المتطورة.

وتأتي هذه التسريبات بالتزامن مع تصاعد التوقعات بأن iPhone 17 Pro سيحمل تحديثات كبيرة ليس فقط في الأداء، بل أيضًا في التصميم الداخلي والعتاد الحراري، بما يعكس توجه آبل نحو تحسين استقرار الجهاز وتجربة المستخدم، دون التضحية بالنحافة أو التصميم الأنيق.

حتى الآن، لم تؤكد آبل رسميًا هذه المعلومات، إلا أن حجم التسريبات ودقتها يشير إلى أن نظام التبريد الجديد قد يكون بالفعل قيد الاختبار داخل معامل الشركة، تمهيدًا للإطلاق في عام 2025.