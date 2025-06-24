شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Perplexity تُطلق Comet على ويندوز قريبًا.. متصفح ذكى بميزات AI متقدمة والان مع تفاصيل الخبر

تخطط شركة Perplexity إتاحة متصفح Comet، المدعوم بتقنية "البحث الوكيل"، لمستخدمي ويندوز، وفقًا للرئيس التنفيذي للشركة ، ونشر أرافيند سرينيفاس على منصة X أن نسخة ويندوز من Comet جاهزة، وقد أرسلت دعوات للمختبرين الأوائل، كما ألمح الرئيس التنفيذي للشركة إلى إمكانية إصداره لأجهزة أندرويد، مضيفًا أنه "يسير بوتيرة سريعة ويتقدم على الجدول الزمني المحدد".

في مايو، أطلقت Perplexity نسخة تجريبية من متصفح Comet المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والمتاح فقط لمستخدمي ماك الذين يعملون بنظام Apple Silicon ، ويأتي المتصفح الذكي مزودًا بميزات ذكاء اصطناعي مدمجة، مثل إمكانية طرح الأسئلة، والتحقق من عربات التسوق للحصول على خصومات، والبحث عن رسائل البريد الإلكتروني التي لم يتم الرد عليها، كما يعرض الإصدار التجريبي ميزة "التجربة" حيث يمكن للمستخدمين تحميل صورة لأنفسهم، وسيقوم Comet بإنشاء صورة لهم وهم يرتدون قطعة ملابس مختارة.

ولم يُحدد بعد موعد الإطلاق الرسمي، لكن سرينيفاس ألمح سابقًا إلى إصدار قادم في منشور على X في وقت سابق من هذا الشهر ، ولا يزال Comet يُقدم قائمة انتظار فقط للمهتمين، لكن المتصفح أثار جدلًا بالفعل ، وقد أدلى الرئيس التنفيذي للشركة بتصريحات سابقة خلال مقابلة بودكاست مفادها أن Perplexity ستستخدم Comet "للحصول على بيانات حتى من خارج التطبيق لفهمك بشكل أفضل

وأوضح سرينيفاس لاحقًا على X أن التعليق أُخرج عن سياقه، مضيفًا أن "كل مستخدم سيُمنح خيار عدم المشاركة في التخصيص" فيما يتعلق بالإعلانات المُستهدفة، و عند إصدار Comet، سيواجه المتصفح الوكيل منافسة من Opera Neon وعروض مماثلة من Google وOpenAI.