شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من غير باسورد.. ميتا تُطلق ميزة جديدة لتسجيل الدخول لفيسبوك وماسنجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة ميتا، إطلاق ميزة مفاتيح المرور على فيسبوك لأجهزة iOS وAndroid، مما يوفر للمستخدمين طريقة جديدة لتسجيل الدخول باستخدام بصمة الإصبع أو خاصية التعرف على الوجه أو رقم التعريف الشخصي (PIN) المُعدّة مسبقًا على هواتفهم الذكية.

وبعد أشهر من إطلاق ميتا لميزة تسجيل الدخول بمفتاح المرور على واتساب، سيدعم فيسبوك وماسنجر هذه الميزة أيضًا.

ميتا: مفاتيح المرور تتوفر قريبا على أجهزة iOS وAndroid

توفر مفاتيح المرور طريقة تسجيل دخول بدون كلمة مرور تستخدم أدوات المصادقة المدمجة في هاتفك، مثل بصمة الإصبع أو خاصية التعرف على الوجه أو رقم التعريف الشخصي (PIN) للتحقق من الهوية.

وتُخزَّن بيانات الاعتماد محليًا على الجهاز بدلًا من الخوادم، مما يجعلها أكثر أمانًا ومقاومةً للتصيّد الاحتيالي والهجمات الإلكترونية الأخرى.

كيف يحافظ مفتاح المرور على أمان حسابك؟

سرقة أو اختراق مفاتيح المرور أصعب بكثير من كلمات المرور، بما أن بصمة إصبعك أو مسح وجهك أو رقم التعريف الشخصي (PIN) لا يغادر جهازك، فلا يمكن لأحد، ولا حتى Meta، الوصول إليه وهذا يعني أنه حتى لو خدعك أحد المخترقين بصفحة تسجيل دخول مزيفة، فلن يكون هناك ما يسرقونه.

بخلاف رموز الرسائل النصية القصيرة، التي يُمكن اعتراضها، لا يُمكن إعادة استخدام مفاتيح المرور أو التصيد الاحتيالي.

ماذا يمكنك أن تفعل أيضًا بمفتاح المرور؟

ستتمكن قريبًا من استخدام مفتاح المرور لملء معلومات الدفع تلقائيًا باستخدام Meta Pay، وتسجيل الدخول إلى Messenger، وتأمين نسخ رسائلك الاحتياطية.

كيفية إعداد مفتاح المرور

1.افتح تطبيق فيسبوك على هاتفك.

2.انتقل إلى الإعدادات، ثم انقر على مركز الحسابات.

3.ابحث عن خيار مفتاح المرور واتبع الخطوات التي تظهر على الشاشة.

4.استخدم بصمة إصبع جهازك، أو مسح الوجه، أو رقم التعريف الشخصي (PIN) لإنشاء مفتاح المرور.

في حين أن إضافة مفاتيح المرور إلى فيسبوك يُعدّ تحسينًا مرحبًا به، إلا أنه يُبرز أيضًا بطء استخدام Meta لهذه الميزة التي أصبحت الآن معيارًا في هذا المجال، حيث تستخدم شركات التكنولوجيا الكبرى مثل جوجل ومايكروسوفت وأمازون وباي بال، مفاتيح المرور لحماية عملائها.

و تُقدم جوجل مفاتيح المرور منذ عام ٢٠٢٢، بينما تُتيحها منصات مثل إكس (تويتر سابقًا) وإيباي وغيرها منذ فترة طويلة.