تكنولوجيا: فيديو جديد يُظهر نموذج Galaxy Z Fold7 بجانب Z Fold6 ويكشف الفروقات التصميمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع اقتراب موعد إطلاق Samsung Galaxy Z Fold7 في 9 يوليو، تكثفت التسريبات التي كشفت معظم تفاصيل الهاتف المنتظر. ومع ذلك، لا شيء يُضاهي مشاهدة الفيديوهات العملية، حتى لو كانت لوحدة غير رسمية.

في هذا السياق، نشر قناة TheSINZA الكورية على يوتيوب فيديو يُظهر نموذجًا وهميًا للهاتف، تم تصميمه استنادًا إلى أحدث التسريبات والمعلومات المسربة. وعلى الرغم من أنه ليس النموذج النهائي، فإن الشكل العام يبدو مطابقًا لما هو متوقّع من Galaxy Z Fold7.

عند المقارنة جنبًا إلى جنب مع الجيل السابق Z Fold6، يظهر النموذج الجديد أنحف وأذكى تصميمًا بشكل واضح. وفقًا للتقارير، يأتي الهاتف بسمك 9 ملم عند الطي و4.5 ملم عند الفتح، وهو تحسّن كبير مقارنة بـ 12.1 ملم و5.6 ملم في Z Fold6.

كما توقّع TheSINZA أن يكون وزن Galaxy Z Fold7 حوالي 215 جرامًا، أي أخف من الجيل السابق الذي بلغ 239 جرامًا، وحتى أخف من Galaxy S25 Ultra الذي يبلغ وزنه 218 جرامًا.

ورغم هذا التصميم الأنحف، ستشهد شاشات الهاتف تحسنًا من حيث الحجم والجودة. الشاشة الخارجية ستأتي بحجم 6.5 بوصة وبنسبة عرض إلى ارتفاع 21:9.

أما الشاشة الداخلية فستكون بحجم 8.2 بوصة مع كاميرا أمامية في ثقب بالشاشة، بعدما تخلّت سامسونج عن الكاميرا أسفل الشاشة المستخدمة في Fold6. للمقارنة، كانت الشاشة الخارجية في الجيل السابق 6.3 بوصة، والداخلية 7.6 بوصة.

سيأتي Galaxy Z Fold7 بثلاث خيارات تخزين: 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، و1 تيرابايت، وسيُطرح بلونين هما الأسود والأزرق. ومن المتوقع أن يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite الأحدث.

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